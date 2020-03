MacBook Pro 16 pouces, iPad Pro et iPad Air jusqu’à 400 $ de réduction

Les meilleures offres d’aujourd’hui incluent le MacBook Pro 16 pouces, l’iPad Pro et l’iPad Air d’Apple, le tout à certains des meilleurs prix de cette année. Rendez-vous ci-dessous pour tout cela et plus dans la dernière pause déjeuner 9to5Toys.

Apple MacBook Pro 16 pouces à prix réduit

Amazon prend actuellement 300 $ de rabais MacBook Pro 16 pouces d’Apple, ce qui ramène le modèle Silver de 1 To à 2 499 $. Vous payez généralement 2 799 $ pour la configuration de 1 To, l’offre d’aujourd’hui correspondant à la meilleure que nous ayons vue sur Amazon, ainsi que notre mention précédente. B&H prend jusqu’à 400 $ de rabais sélectionnez des configurations personnalisées si vous avez besoin d’une configuration plus haut de gamme. Consultez l’inventaire complet ici.

L’iPad Pro 11 pouces d’Apple tombe au meilleur prix depuis les vacances

Walmart propose actuellement l’iPad Pro Wi-Fi 64 Go 11 pouces d’Apple en gris sidéral pour 674 $. En baisse par rapport à son prix actuel de 799 $, l’offre d’aujourd’hui est bonne pour une remise de 125 $, bat notre mention précédente de 1 $ et est la meilleure que nous ayons vue depuis la période des fêtes.

La dernière version d’Apple de l’iPad Pro propose une liste de fonctionnalités attrayantes comme un écran Liquid Retina ProMotion avec True Tone et une large prise en charge des couleurs. Vous pourrez également vous déplacer toute la journée avec jusqu’à 10 heures d’autonomie, profiter de son appareil photo 12 MP et tirer parti de Face ID. Plongez dans notre examen pratique du modèle 12,9 pouces pour voir de plus près à quoi vous attendre.

iPad Air est 100 $ de rabais

Amazon propose actuellement le dernier iPad Air Wi-Fi 256 Go 10,5 pouces d’Apple en gris sidéral pour 549 $. En baisse de son tarif habituel de 649 $, l’offre d’aujourd’hui vous fait économiser 100 $, est la meilleure que nous ayons vue sur cette configuration depuis décembre et correspond au plus bas historique d’Amazon.

En tant que l’un des derniers ajouts d’Apple à sa gamme d’iPad, vous trouverez des fonctionnalités intéressantes comme un écran de 10,5 pouces, la prise en charge d’Apple Pencil et la compatibilité avec les accessoires de connecteurs intelligents. Tout est alimenté par la puce A12 Fusion, ce qui garantit qu’il est prêt à gérer tous vos besoins de navigation Web, de surveillance Netflix et de prise de notes.

Apple BeatsX + urBeats3 à partir de 28,50 $

Amazon propose les écouteurs sans fil Apple BeatsX pour 80 $. C’est 20 $ + sur le tarif en vigueur chez des détaillants comme Best Buy et correspond à l’offre Amazon la plus basse que nous avons suivie. Ces écouteurs disposent d’une connectivité Bluetooth, d’une autonomie de 8 heures et d’une télécommande intégrée, parfaite pour modifier le volume, répondre aux appels téléphoniques, etc. Lorsque la batterie est faible, vous pourrez vous connecter pendant seulement 5 minutes pour gagner 2 heures de lecture.

Fixez un Mac mini presque partout

Amazon propose le Sabrent Mac Mini VESA / Wall / Under Desk Mount pour 10 $. Cela représente 5 $ de réduction sur le tarif standard et correspond au prix le plus bas que nous ayons suivi. Ce support flexible peut être utilisé à plusieurs endroits et offre toujours un accès facile aux boutons, ports et emplacements qui ornent votre Mac mini. Les options de montage incluent sa fixation au mur, sous un bureau ou même à l’arrière d’un moniteur compatible VESA. Grâce à un revêtement en poudre d’argent partout, votre Mac sera protégé contre les rayures et les éraflures.

Offre . du mois

Chargeasap Powerbank 150W Flash USB-C: Chargeasap distingue son nouveau chargeur flash portable de la concurrence avec une sortie totale de 150 W avec 100 W disponibles uniquement à partir du port USB-C PD. La société affirme que cela en fait la «banque d’alimentation la plus rapide au monde». Il propose également une charge sans fil, peut charger quatre appareils à la fois et est disponible dès maintenant pour 149 $ (Reg $ 299) en précommande spéciale.

Meilleures offres de reprise

. garde également un œil sur les meilleures offres de reprise sur iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, et plus encore chaque mois. Assurez-vous de consulter les meilleures offres d’échange de ce mois-ci lorsque vous décidez qu’il est temps de mettre à niveau votre appareil. Ou dirigez-vous simplement vers notre partenaire d’échange directement si vous souhaitez recycler, échanger ou vendre vos appareils d’occasion contre de l’argent et soutenir . en cours de route! Utilisez le code . pour un 15 $ supplémentaires sur tous les métiers.

