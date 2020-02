MacBook Pro à partir de 680 $, étui Elago AirPods à 9 $, plus

Les meilleures offres d’aujourd’hui incluent le MacBook Pro 13 pouces d’Apple à partir de 680 $ en état remis à neuf, ainsi que des offres sur le boîtier AirPods d’Elago et les claviers Brydge iPad Pro. Rendez-vous ci-dessous pour en savoir plus.

Retirez la Touch Bar et obtenez un MacBook Pro 13 pouces

Aujourd’hui seulement, Woot propose le MacBook Pro Apple 13 pouces 2017 sans barre tactile de 680 $ en état rénové certifié. À titre de comparaison, son prix catalogue d’origine est de 1 299 $ et B&H facture actuellement 949 $ à l’état neuf. L’accord d’aujourd’hui est de 70 $ de moins que notre mention précédente. Le MacBook Pro d’entrée de gamme d’Apple est parfait pour la retouche photo légère, la vidéo et les travaux scolaires. C’est une bonne façon d’économiser si vous n’avez pas besoin de la barre tactile ou des E / S étendues. Livré avec deux ports Thunderbolt 3, Wi-Fi 802.11ac, pavé tactile Force Touch et plus encore. Comprend une garantie de 90 jours.

Enveloppez vos AirPod dans l’étui d’inspiration vintage d’Elago

elago via Amazon propose son étui AirPods AW3 pour 9 $. À titre de comparaison, il se vend généralement 14 $ directement auprès d’elago, et l’offre d’aujourd’hui est la deuxième meilleure offre que nous ayons suivie sur Amazon. elago a présenté son étui AW3 à la fin octobre, reprenant le design vintage classique des anciens modèles Macintosh et enveloppant vos AirPods, offrant un look nostalgique et une protection suffisante pour garder vos écouteurs en sécurité. Sur le devant, vous trouverez ce script bonjour Apple classique, et la base est quadrillée pour que votre boîtier soit bien droit.

Claviers Brydge en aluminium pour iPad Pro à partir de 99 $

Wellbots propose actuellement le clavier sans fil Brydge Pro pour iPad Pro 12,9 pouces en gris sidéral et argent à 119 $. Vous le trouverez également disponible pour 1 $ de plus sur Amazon lors de la coupure du coupon sur la page. Après avoir chuté de 169 $, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser 30%, se situe à moins de 20 $ du plus bas historique et est la deuxième meilleure que nous ayons vue. Conçu pour le dernier iPad Pro d’Apple, Brydge Pro offre une expérience de frappe améliorée conçue à partir d’une «seule pièce d’aluminium de haute qualité». L’ensemble de l’ensemble ne pèse que 24 onces et s’associe avec votre tablette via Bluetooth. Nous l’avons adoré dans notre examen pratique, qualifiant ce clavier premium «d’une excellente alternative au Smart Keyboard Folio d’Apple pour l’iPad Pro» qui «transforme vraiment l’iPad Pro en un remplacement d’ordinateur portable complet».

Économisez 100 $ sur le récepteur CarPlay de JVC

La vitrine officielle eBay de Best Buy propose le récepteur JVC 6.2 pouces CarPlay In-Dash pour 250 $. Normalement vendue pour 350 $, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser 100 $ et correspond à notre mention précédente pour le plus bas historique de août. Apportant un écran tactile de 6,2 pouces à votre voiture, le récepteur JVC facilite le suivi des directions de navigation et bien plus encore pendant les trajets. CarPlay est au centre de l’expérience, qui a reçu des améliorations notables avec iOS 13 l’automne dernier. Je prends la route avec Siri comme copilote grâce à CarPlay depuis plus d’un an et je ne le recommanderai jamais assez.

Économisez 22% sur le support de voiture Qi 10 W iOttie

Amazon propose actuellement le support de voiture de charge iOttie Easy One Touch 4 sans fil 10 W Qi pour 39 $. Habituellement vendue pour 50 $, l’offre d’aujourd’hui vous permet d’économiser 22%, se situe à moins de 3 $ de notre mention précédente et correspond au troisième meilleur prix que nous ayons vu à ce jour. Le support de voiture d’iOttie garde votre smartphone à portée de main, ce qui vous permet de garder facilement un œil sur les directions de navigation, de voir quelle chanson joue, et plus encore. Ce modèle peut facilement coller à une fenêtre ou à votre tableau de bord, et dispose d’un chargeur Qi 10 W intégré pour faire le plein de votre smartphone en déplacement.

