Madrid interdira l'utilisation mobile en classe à partir de 2020

Avec la fin de améliorer les résultats scolaires des étudiants, et accessoirement lutter contre la cyberintimidation et intimidation, la La Communauté de Madrid interdira l'utilisation de téléphones portables dans les salles de classe dès la prochaine année scolaire 2020-2021.

D'accord avec Le monde, le gouvernement d'Isabel Díaz Ayuso modifiera la réglementation régionale pour rendre efficace une restriction à réaliser dans 1 700 centres publics et concertés. Ce qui précède sera obligatoire à tous les niveaux de l'enseignement non universitaire, sauf de zéro à trois ans.

La mesure cela affectera environ 800 000 étudiants, qui ne pourront pas utiliser les téléphones portables et "autres appareils électroniques", sauf dans les cas qui en ont besoin pour des raisons de santé ou d'invalidité. Cette interdiction sera également sans effet dans les cas où l'utilisation de ces appareils est prévue dans le projet éducatif.

L'école peut également limiter son utilisation dans d'autres espaces en dehors de la salle de classe

Les centres éducatifs peuvent également limiter l'utilisation du téléphone cellulaire dans des espaces autres que les salles de classe, comme pendant les vacances ou d'autres activités. Dans le cas où l'étudiant ne respecte pas les règles, vous pouvez saisir temporairement le mobile, bien qu'il soit également accordé à l'enseignant ou à la direction du centre le pouvoir de décider des mesures correctives.

Avec ce règlement, Madrid rejoint la Galice et Castilla-La Mancha dans sa décision d'interdire l'utilisation d'appareils mobiles en classe. Auparavant, les écoles jouissaient d'une autonomie pour décider si elles empêchaient l'utilisation d'un téléphone portable, maintenant ce sera obligatoire et selon le ministère de l'Éducation, tout le monde est d'accord avec les restrictions.

Un plan pour prévenir la dépendance aux nouvelles technologies

L'interdiction des appareils mobiles fait partie du plan du gouvernement pour prévenir la dépendance aux nouvelles technologies. De plus, un centre de recherche sera installé à l'hôpital Gregorio Marañón pour étudier les effets du téléphone sur les enfants et les jeunes, qui dépendra de l'Institut de psychiatrie et de santé mentale.

Dans une étude menée aux USA. il a été constaté que 54% des adolescents passent trop de temps avec le mobile. Quatre sur dix ont indiqué que ils ressentent de l'anxiété lorsqu'ils n'ont pas l'appareil à proximité. D'autres ont mentionné ressentir de la solitude ou de l'inconfort lorsqu'ils ne peuvent pas vérifier leur téléphone.

Bien que des applications telles que Facebook, Instagram ou YouTube aient outils pour contrôler le temps que nous regardons les réseaux sociaux, la vérité est qu'il est nécessaire d'exercer une utilisation responsable de nos appareils à travers le autorégulation et volonté.

