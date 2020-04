Madrona Venture Labs lance un groupe communautaire «Founders Unite» pour aider les chefs d’entreprise – .

Construire une startup n’est jamais facile, mais le faire pendant une pandémie mondiale et une crise économique rend encore plus difficile.

Madrona Venture Labs (MVL), basée à Seattle, veut donner un coup de main sous la forme de Founders Unite, un nouveau groupe communautaire qu’il a créé pour faciliter les conversations entre les fondateurs de startups à la recherche de conseils et ceux qui ont des années d’expérience dans la création d’entreprises prospères à travers les ups. et les bas.

MVL, le studio de démarrage formé par Madrona Venture Group, prévoit d’organiser des sessions de questions-réponses au cours des prochaines semaines où les chefs d’entreprise pourront poser des questions sur leurs activités. Il travaille avec d’autres cadres techniques vétérans de la communauté technologique de Seattle pour offrir des conseils; beaucoup sont présentés dans la vidéo ci-dessus, y compris la cofondatrice de Koru, Kristen Hamilton, le cofondateur de Concur, Steve Singh, le PDG de The Riveter, Amy Nelson, et d’autres.

«Le but de ces AMA est de créer un forum ouvert permettant aux fondateurs de travailler ensemble sur les problèmes, en tant que caisse de résonance, et de partager les meilleures pratiques et les connaissances», a déclaré Mike Fridgen, PDG de MVL.

L’idée de Founders Unite est née avant la crise des coronavirus. MVL a interrogé plus de 100 fondateurs actuels et anciens, et un thème constant était l’importance pour les autres fondateurs de s’appuyer sur le soutien pendant le parcours de démarrage.

“Tout cela a commencé comme une recherche sur ce que les fondateurs apprécient le plus”, a déclaré Fridgen. «Compte tenu de la pandémie et en partenariat avec ce groupe de fondateurs, nous déplaçons notre attention pour donner de notre temps pour soutenir d’autres fondateurs qui ont besoin d’aide pour surmonter les défis auxquels ils sont confrontés.»

L’an dernier, MVL a levé 11 millions de dollars pour son troisième fonds. Le studio a lancé une dizaine d’entreprises à ce jour, dont la startup de design d’intérieur Spruce Up et Mighty AI, qui ont été vendues à Uber l’année dernière.

MVL a pour objectif de proposer des idées de startup, de les soumettre à des tests approfondis et de recruter éventuellement des entrepreneurs pour les transformer en entreprises. Les investisseurs de Madrona Venture Group aident également à examiner les idées et à s’assurer qu’elles sont prêtes à la fois pour le marché et les futurs investisseurs. Il est similaire à Pioneer Square Labs, un autre studio de démarrage de Seattle.

Nous mettrons à jour cette histoire avec plus d’informations sur les AMA dès qu’elles seront disponibles.