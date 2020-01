Magic: Legends ressemble à Diablo avec Deck-Building

Le RPG d’action Magic: Legends a été annoncé aux Game Awards, mais la bande-annonce cinématographique ne donnait pas beaucoup d’idée sur la façon dont il jouerait. Maintenant, nous avons beaucoup plus de détails à ce sujet, en raison de la couverture de février Game Informer sur le prochain jeu.

En tant que RPG d’action isométrique, en un coup d’œil, Magic: Legends ressemble beaucoup à Diablo. Mais selon l’histoire, il rend hommage à ses racines avec des mécaniques très inspirées de la GCC. Vous aurez un deck personnalisable que vous utiliserez pour déterminer vos sorts, avec des pools de mana colorés pour les lancer.

Vous construisez un jeu de 12 cartes et détenez 4 sorts en main à tout moment. Chaque fois que vous utilisez un sort, il est remplacé par une autre carte de votre deck. Vous pouvez mélanger jusqu’à deux couleurs, tout comme dans la magie traditionnelle, mais votre réserve de mana génère automatiquement et proportionnellement à la couleur de votre deck. Donc, si vous avez moitié rouge et moitié noir, cela générera des quantités égales des deux, mais si vous inclinez fortement en faveur du rouge, cela générera beaucoup plus rapidement que le noir. Votre deck alimente également le butin, car les ennemis déposeront des éclats que vous pourrez utiliser pour améliorer vos cartes.

Ces options de personnalisation de deck sont au-dessus des chargements de classe comme GeoMancer et Mind Mage, qui viennent avec leurs propres buffs passifs. Vous aurez également accès à des points d’invocation, qui peuvent être dépensés pour des fantassins ou moins (mais beaucoup plus redoutables) monstres.

Dans le jeu, vous utiliserez ces pouvoirs pour affronter des ennemis déterminés par un directeur intelligent de l’IA, qui répondra aux compétences et aux performances des joueurs pour maintenir le défi en reflux et en flux naturel. Vous pouvez entreprendre des missions de campagne à part entière ou des “épreuves” plus petites qui offrent une boucle de butin rapide de 10 minutes. Vous pourrez également jouer contre vos amis avec le meilleur des trois duels PvP.

Magic: Legends vient de Cryptic Studios et Perfect World, et vous pouvez vous inscrire pour essayer la bêta via le site officiel.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: Magic: The Gathering – Bande-annonce officielle du Trône d’Eldraine

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.