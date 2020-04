Magic: The Gathering & # 039; s Godzilla Monster Series ajoute King Of Monsters à TCG

Le suivant Magic: The Gathering set, Ikoria: Lair of Behemoths, ajoutera des cartes Godzilla Series Monster aux offres premium du populaire TCG, en ajoutant le roi des monstres et plusieurs autres bêtes emblématiques de la franchise à l’univers MTG. Magic: The Gathering a expérimenté l’élargissement de sa gamme d’offres d’art, avec la populaire série Secret Lair donnant aux joueurs des chances d’acquérir des cartes populaires avec un art unique qui ne cadrerait pas nécessairement avec l’esthétique traditionnelle de Magic: The Gathering.

Alors que Secret Lair est une offre haut de gamme qui existe indépendamment des nouveaux ensembles, les cartes Monster: Magic: The Gathering Godzilla Series suivront de plus près les traces des ensembles passés comme l’art de la vitrine du livre du trône d’Eldraine ou Theros: Beyond Death, les magnifiques rendus de dieux de constellation et demi-dieux. Alors que Magic: The Gathering continue de gagner en popularité grâce à la croissance et au nombre d’audience constants de Magic Arena, les concepteurs du jeu ont mis un point d’honneur à donner aux joueurs de nombreuses opportunités de s’exprimer à travers le style de carte qu’ils choisissent d’utiliser dans leurs decks.

Bien que les cartes de présentation précédentes aient été axées sur des thèmes, elles n’ont pas été des événements croisés – jusqu’à présent, lorsque les cartes monstres de la série Izoria: Lair of Behemoths Godzilla secouent le jeu. Les cartes Monster de la série Godzilla comporteront un monstre du panthéon de la franchise Godzilla et auront 16 variantes différentes en anglais, avec trois autres ajoutées exclusivement dans des packs japonais. Godzilla, King of Monsters sera un projet de bonus d’affichage pour les consommateurs qui en achètent un via le magasin Wizards Play Network. Chaque présentoir de booster de projet scellé contiendra une carte aléatoire Godzilla Series Monster, tandis que Ikoria: Lair of Behemoths Collector Boosters en contiendra deux chacune.

Il est important de noter que les cartes monstre de la série Godzilla n’apparaîtront pas dans les packs de booster standard, ce qui signifie qu’elles seront quelque chose d’un objet de collection. Magic: The Gathering Godzilla Series Monster cartes viendra également à Magic Arena en tant que styles de cartes bonus pour ceux qui achètent Ikoria: Lair of Behemoths paquets de six ou plusieurs booster packs.

Bien que les cartes Monster Magic: The Gathering Godzilla Series plairont certainement à certains fans, il est intelligent de Wizards of the Coast de créer des cartes d’art alternatives – qui seront fonctionnellement considérées comme les cartes de l’ensemble auquel elles correspondent – quelque chose qui ne le fera pas être présent dans les packs de projets réguliers. Ils sont juste assez répandus pour qu’il semble que ceux qui les souhaitent pourront les obtenir, tandis que ceux qui ne sont pas intéressés n’en finiront pas par en posséder trop. C’est aussi un incroyable crossover Magic: The Gathering qui ouvre la porte à d’autres à l’avenir. Bien que les croisements précédents n’aient pas été si intimement liés au format standard de Magic: The Gathering, cela ne semble plus être une règle stricte – ce qui signifie qu’il y a une chance que les fans obtiennent des croisements de culture pop plus cool si l’occasion se présente à l’avenir.

Magic: The Gathering’s Ikoria: Lair of Behemoths sort le 16 avril 2020 sur Magic Arena et le 15 mai 2020 sur table.