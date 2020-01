Magisk Manager commence à tester la nouvelle interface utilisateur alors que John Wu se prépare à remettre l’application de gestion au nouveau développeur

Magisk, la solution racine populaire, teste une interface mise à jour pour la dernière version Canary de son application Magisk Manager. C’est une refonte assez radicale, et le développeur John Wu est clair que ce n’est pas le look final, mais nous pouvons nous attendre à un accent sur “la fonctionnalité plutôt que l’esthétique”. John Wu a également annoncé que le développeur qui a fait la nouvelle refonte sera le mainteneur “principal” de l’application (mais probablement pas Magisk lui-même) à l’avenir.

Refonte de l’interface utilisateur, présentée par le développeur de Magisk, John Wu.

Le changelog de la version Canary appelle cela un look “Material Design 2.0”. Bien que ce ne soit probablement pas la description la plus précise, il s’agit d’un changement radical par rapport à la mise en page précédente et de plus en plus datée de Magisk Manager. Cette nouvelle version propose des transitions d’animation adaptatives rapides entre les parties de l’interface utilisateur et un look généralement plus moderne. John Wu note qu’il y a des problèmes d’utilisation avec ce premier nouveau test d’interface utilisateur, mais ils devraient être corrigés à l’avenir.

Les parties intéressées peuvent télécharger la dernière version de Canary, qui inclut ces modifications d’interface utilisateur, sur le fil Magisk Canary XDA.

John Wu a également révélé qu’il remettait les rênes de l’application Magisk Manager à un autre développeur, @diareuse, qui est lui-même responsable de la refonte. Un jour, @diareuse prendra la relève en tant que principal responsable de l’application, bien qu’il semble que John Wu continuera de fournir ses commentaires. Avant de vous inquiéter, nous sommes presque sûrs que Wu continuera de diriger l’effort de développement de Magisk lui-même – la solution racine, pas l’application de gestion racine distincte Magisk Manager – bien que nous ayons également contacté John Wu pour une confirmation supplémentaire.