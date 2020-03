mail efface le compte courant avec l’arnaque

Vous devez faire attention à fraude qui voyage à Bureau de poste italien. Il semble qu’une communication ait été transmise par les techniciens du groupe italien mais en réalité il s’avère que le faux prix promis aux clients n’est qu’un moyen de tricher.

L’e-mail entrant n’est pas signalé comme le spam et finit remettre la compte de clients avec de fausses nouvelles. L’ensemble est ensuite accompagné d’un lien contrefait qui complètent l’attaque en mettant tout le monde en difficulté. Nous expliquons le sujet et la dynamique de l’épisode non publié.

Poste Italiane: un e-mail devient dangereux pour les clients disposant d’un compte courant

Le temps de phishing Il est également de retour pour les utilisateurs de Poste Italiane qui rencontrent une tempête de courriels étranges annonçant un cadeau hypothétique iPhone 11 Pro Max, le haut de gamme Apple que tout le monde aimerait.

La possibilité de le recevoir gratuit à la maison, il a tenté un nombre inconnu de personnes. Ce sont tous des clients qui ont reçu une amère déception ces derniers jours après la découverte du la fraude.

Selon les rapports, une chose complètement similaire se propage également à moitié SMS avec des communications qui se réfèrent au phénomène parallèle de smishing qui avec le pharming (URL de contrefaçon des sites) complète l’attaque à tous égards.

On passe alors d’une annonce à un véritable voleur de données sensibles et informations sur le compte. Avec les détails de la connexion et nos données personnelles en main, les pirates entrent dans le profil et vident la caisse.

Le nombre d’escroqueries notifiées ces jours-ci a augmenté en raison du désir des utilisateurs de recevoir un fantastique smartphone gratuit. N’oubliez pas que personne ne donne jamais rien et que les e-mails de ce type doivent toujours être considérés comme non fiables.