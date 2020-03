Mailbrew se lance pour créer des newsletters automatiques à partir de Reddit, Twitter, YouTube, des flux RSS

Un nouveau service appelé Mailbrew est en ligne et vous permet de créer des newsletters électroniques automatisées. Vous pouvez les configurer à partir de plusieurs sources, notamment Twitter, Reddit, YouTube, les flux RSS, etc.

Mailbrew vise à vous faire gagner du temps en rassemblant les nouvelles et les mises à jour qui vous intéressent à partir d’une variété de sources et en les diffusant dans un bulletin électronique automatisé quotidien, hebdomadaire ou mensuel.

Pour commencer, vous pouvez créer des infusions personnalisées, choisir parmi celles prédéfinies ou utiliser les deux. Vous pouvez même choisir la mise en page que vous souhaitez utiliser pour les newsletters.

DHH, le créateur de Ruby on Rails et co-fondateur de Basecamp, a testé le nouveau service et l’a trouvé utile: “J’ai utilisé Mailbrew pour suivre les potes Twitter qui ne publient pas souvent, et c’est assez génial.”

Caractéristiques de Mailbrew:

Soyez au top de votre jeu. La majorité de nos utilisateurs sont des PDG et des fondateurs, utilisant Mailbrew pour gagner du temps et obtenir les informations dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

Débranchez des flux, et Restez en contact avec vos sujets préférés facilement avec notre grande sélection de sources et personnalisations.

Arrêtez de vérifier plusieurs sites chaque jour. Des informations utiles sont envoyées dans votre boîte de réception, selon votre propre horaire.

Ne tombez pas dans les trous de lapin Twitter et Reddit. Choisissez la quantité de contenu que vous souhaitez lire et selon quel calendrier.

Utiliser des sources avancées comme la recherche Twitter pour surveiller Twitter pour les mentions de marque.

Mailbrew est gratuit pour un maximum de 3 newsletters provenant de Reddit et de flux RSS. La version Pro débloque des newsletters illimitées de toutes les sources pour 10 $ / mois ou 96 $ / an.

Vous pouvez vous rendre sur le site Web de Mailbrew pour découvrir le nouveau service.

