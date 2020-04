Maingear LIV, un ventilateur mécanique créé à partir d’un châssis de PC de jeu

Maingear LIV est un ventilateur mécanique qui prétend sauver des vies pendant la pandémie de coronavirus. Plus simple à fabriquer et beaucoup plus économique que les respirateurs professionnels que nous pouvons trouver dans les unités de soins intensifs, il a attiré l’attention sur son basé sur un châssis de PC de jeu.

Plusieurs sociétés technologiques et l’industrie automobile ont mis leurs équipes d’ingénieurs au service du développement de ventilateurs mécaniques et de la résolution de la pénurie d’équipements sanitaires essentiels face aux complications respiratoires subies par les patients COVID-19 les plus graves,

Nous avons déjà vu comment le groupe formé par Zona Franca, HP, Seat et Leitat a le projet le plus important en cours en Espagne pour fabriquer des ventilateurs mécaniques alternatifs utilisant l’impression 3D. Tesla, Ford ou General Motors travaillent sur des développements pour la création en volume de respirateurs de «dernier recours» adaptés à cette situation d’urgence.

Le Maingear LIV en est un autre. Il utilise une plate-forme technologique déjà utilisée en Italie et en Suisse, bien que sa nouveauté soit l’utilisation d’un châssis de PC de jeu que la société américaine s’est spécialisée dans les ordinateurs et les composants personnalisés utilisés dans sa tour F131.

Maingear s’assure que cela peut se produire à un quart du prix que les ventilateurs conventionnels. Il est conçu pour un déploiement rapide car les toilettes peuvent commencer à administrer de l’oxygène en aussi peu que 1,5 seconde. Il a un fonctionnement automatique, les préréglages nécessaires et une interface à écran tactile pour le contrôle.

Maingear LIV est en attente d’approbation réglementaire de la FDA pour une utilisation aux États-Unis, et la société affirme qu’elle pourrait également être commercialisée à l’international. Il est peut-être tard pour faire face aux pics de la pandémie actuelle, mais ce sera là pour les vagues futures (ou d’autres urgences mondiales) qui, selon les scientifiques, arriveront.

En fait, le New England Complex Systems Institute (NECSI) a commencé à collecter un liste stratégique des ventilateurs mécaniques en open source qui pourrait être utilisé à l’avenir. Il existe des centaines d’entreprises temporairement converties pour la fabrication d’équipements sanitaires, qu’il s’agisse de technologies de pointe telles que respirateurs ou blouses simples, gants ou masques.

Et des milliers de créateurs ou de couturières apportent de leur maison ce qu’ils peuvent. Certes, pour la prochaine pandémie, nous serons mieux préparés …