maintenant gratuit même pour ceux sans Prime

Tous les clients italiens, depuis quelques jours, peuvent accéder aux meilleures listes de lecture d’Amazon Music, sans avoir activé un abonnement au service Prime.

Le géant de Seattle l’a décidé il y a seulement quelques jours, probablement pour favoriser les milliards d’utilisateurs forcés de rentrer à cause du nouveau coronavirus. Découvrons tous les détails ensemble.

Amazon Music est également disponible pour les utilisateurs qui n’ont pas Prime

Tous les clients d’Amazon Music en Italie, qui ne sont pas encore abonnés au service Prime, peuvent écouter gratuitement pendant quelques jours une sélection des meilleures listes de lecture et des milliers de stations de radio. appareils préférés, également inclus écho et l’application Amazon Music pour les appareils Android, iOS ou Fire TV.

De toute évidence, le service est pris en charge par publicités pour rendre cela gratuit. Les utilisateurs pourront également écouter de la musique directement sur ce lien, ou en téléchargeant l’application officielle Amazon Music. Cette initiative concerne les membres France, Italie et Espagne, pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus en Europe.

Avec vos appareils préférés, vous pouvez donc écouter les meilleures listes de lecture et stations de radio telles que “Top Hits – Today”, une liste de lecture avec les hits les plus écoutés du moment; “Life is Pop!”, La playlist définitive de la musique pop italienne d’aujourd’hui; “Flow Italiano” et bien d’autres. Même avec Alexa, vous pouvez demander: “Alexa joue Laura Pausini“Pour écouter une station de radio avec la musique de l’artiste. Il suffit de visiter le site officiel de la plateforme ou, comme mentionné précédemment, de télécharger l’application officielle du service Musique.