maintenant il sera possible de lire les nouvelles en deux langues

Dans l’écosystème de Les services Google, Il est désormais possible de trouver parmi les plateformes numériques les plus disparates, capables de satisfaire la plupart des besoins des utilisateurs qui surfent sur le web. Ils sont également introduits à chaque mise à jour traits supplémentaire, suivant ou souvent même anticiper les nouvelles tendances ou les différents besoins des utilisateurs.

L’un des outils les plus populaires parmi ceux développés par la société Mountain View ces dernières années correspond certainement à Google Actualités, la fonctionnalité de Google qui vous permet de naviguer entre des nouvelles du monde entier et découvrez de nombreux sujets différents.

GNews propose un large éventail de thèmes, de chronique un politique, jusqu’à ce que vous arriviez à tendances du moment et des articles purement coupants scientifique et la technologie.

Google Actualités met à jour avec une nouveauté intéressante: l’affichage d’articles bilingues peut arriver

Parmi les moyens d’explorer les nouvelles, deux sont ceux identifiés par Google pour offrir aux utilisateurs la meilleure expérience utilisateur. Le premier correspond à téléjournal, et se compose d’une collection de toutes les actualités liées à un sujet spécifique, afin d’avoir une vue d’ensemble à 360 ° de ce qui s’est passé ou discuté. Le second, cependant, est appelé : kiosques à journaux ce mode vous permet de visualiser les nouvelles d’intérêt exclusivement à partir des sources les plus fiables.

De plus, Google pourrait bientôt mettre en œuvre un autre service très intéressant. L’interface pourrait en fait être modifiée pour permettre affichage bilingue de nouvelles, en choisissant deux parmi une sélection de plus de 40 langues disponibles.

Cette dernière nouveauté serait particulièrement appréciée par ceux qui, par exemple, souhaitent lire les nouvelles des sources originales sans sauter même un passage du discours, ainsi que pour ceux qui souhaitent apprendre une langue ou une pratique différente élargir le lexique d’une langue sectorielle spécifique.