Maintenant, la nouvelle offre incroyable de la télévision vous offre Sky Entertainment et Cinema pour seulement 4,99 £

Si vous envisagiez de passer le mois de février froid et froid recroquevillé sur le canapé pour rattraper certains coffrets et fracas au box-office, alors une nouvelle offre Now TV vous a bel et bien trié.

Pour un prix assez ridicule à 4,99 £, vous pouvez obtenir un abonnement mensuel Sky Cinema et Sky Entertainment. Cela signifie donc l’accès à des centaines d’émissions de télévision (chaque épisode de Game of Thrones?) Ainsi qu’à des tonnes de films récents et de classiques persistants, avec une première ajoutée chaque jour du mois.

Et cette offre (qui est disponible jusqu’au jeudi 13 février prochain) est arrivée juste à temps pour l’extravagance des Oscars de ce dimanche, qui sera diffusée sur la chaîne spécialisée Sky Cinema Oscars. De plus, Now TV a également confirmé que le brillant Toy Story 4 sera disponible à la Saint-Valentin.

Et maintenant, vous pouvez enfin passer en Full HD avec le service de streaming en ajoutant son Now TV Boost pour 3 £ supplémentaires.

Étant donné que la valeur d’un mois de ces deux passes s’élèverait normalement à plus de 20 £, vous envisagez une économie de plus de 75%. C’est certainement digne d’un Oscar en soi!

Cette offre groupée à double whammy Now TV dans son intégralité

Now TV Entertainment ET Cinema Pass | 1 mois | £ 20,98 £ 4,99

Une économie scintillante de 75% sur un mois entier des meilleurs drames, comédies et cinémas que Sky a à offrir. Il y a donc des goûts de Game of Thrones, The Righteous Gemstones, Cobra et The New Pope du côté du divertissement, puis tout d’Aladdin et Avengers: Endgame à Titanic et The Godfather avec le sous-cinéma. Le seul problème que vous aurez est de savoir comment tout rentrer en un mois!

L’accord expire le jeudi 13 févrierVoir l’offre

Notez qu’une fois le mois écoulé, vous resterez sur ces abonnements Divertissement et Cinéma, qui sont facturés respectivement à 8,99 £ et 11,99 £ par mois. N’oubliez donc pas d’annuler avant la fin des 30 jours si vous ne voulez pas continuer.