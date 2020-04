maintenant le navigateur de bureau offre un accès rapide à Instagram

En raison du blocus de la coronavirus, les gens sont obligés de rester à la maison et l’utilisation des réseaux sociaux a considérablement augmenté. Par conséquent, afin de mieux gérer le trafic et d’offrir une meilleure expérience utilisateur, les entreprises travaillent à introduire de nouvelles fonctionnalités. Récemment, Instagram a ajouté une partie de sa fonctionnalité d’application uniquement à son version de bureau. Maintenant, le navigateur populaire opéra a intégré l’application dans son navigateur de bureau permettant aux utilisateurs de accéder aux fonctionnalités Instagram directement depuis le navigateur.

Navigateur Opera: comment accéder à la nouvelle fonction pour Instagram

La nouvelle version du navigateur de bureau d’Opera comprend désormais un fonctionnalité Instagram intégrée. Les utilisateurs peuvent désormais accéder directement au flux principal d’Instagram avec des histoires et des DM Instagram. Avec cette nouvelle mise à jour, Opera vise à offrir une expérience similaire à celle du mobile également pour les utilisateurs qui utilisent Instagram à partir du bureau.

Les utilisateurs d’Opera peuvent accéder à la fonctionnalité Instagram intégrée en cliquant simplement sur l’icône Instagram située sur le barre latérale à gauche. À partir de là, ils peuvent donc accéder à leur compte Instagram. En plus de cela, le navigateur Opera propose également une fonctionnalité appelée “Domaines de travail»Ce qui permet aux utilisateurs de gérer différents profils d’emploi à partir des mêmes fenêtres de navigateur.

«Les gens aiment choisir les plateformes de médias sociaux à utiliser et sur quel appareil pour y accéder. Nous intégrons Instagram pour leur offrir un meilleur accès à leurs amis et à leurs proches et pour qu’ils aient la possibilité d’utiliser un grand écran et un clavier pour regarder les Instastories ou écrire des commentaires et des messages multimédias “, a déclaré Maciej Kocemba, directeur de produit de Opera.