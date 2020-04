maintenant nous savons tout, les prix ont également révélé

Maintenant, nous savons tout. Ou plutôt, nous pensons tout savoir, car si, d’une part, Pete Lau, PDG de OnePlus, a ces jours-ci a confirmé certaines des fonctionnalités des prochains smartphones de la série 8d’autres restent encore enveloppés de mystère.

Il y a quelques jours, nous avons réussi à mettre la main sur l’ensemble fiche technique de OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Au cours des dernières heures, cependant, un détaillant slovaque a publié i prix de vente des deux appareils. Selon ce qui a été communiqué par la source, OnePlus 8 dans la variante avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne, sera commercialisé au prix de 729 euros. La variante avec 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage interneau lieu de cela, il aura un prix catalogue de 829 euros.

OnePlus 8 Pro dans la variante avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne vous coûtera 929 euros, tandis que la variante supérieure avec 12 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage interne sera vendu au prix de 1019 euros. Bref, il suffit d’attendre le 14 avril pour savoir si ce seront vraiment les prix de vente des nouveaux smartphones OnePlus. Pendant ce temps, nous vous laissons la fiche technique des deux appareils telle qu’elle a été divulguée jusqu’à présent.

Fiche technique OnePlus 8

Dimensions et poids: 160,2 x 72,9 x 8,0 mm; 180g

afficher: 6,55 ″ Fluide AMOLED; FHD + (2400 x 1080 pixels); Taux de rafraîchissement à 90 Hz; HDR10 +

SoC: Qualcomm Snapdragon 865 (1x Kryo 585 (basé sur ARM Cortex-A77) Core principal à 2,84 GHz + 3x Kryo 585 (basé sur ARM Cortex-A77) Core de performance à 2,4 GHz + 4x Kryo 385 (basé sur ARM Cortex A55) à 1,8 GHz); GPU Adreno 650

RAM: 8 Go LPDDR4X; 12GB LPDDR4X

Mémoire interne: 128 Go UFS 3.0; 256 Go UFS 3.0

batterie: 4 300 mAh; Charge rapide filaire 30W (Warp Charge 30T – 5V / 6A)

Caméra externe: Capteur principal 48MP Sony IMX586, f / 1.75, OIS, EIS, PDAF, CAF + grand angle 16 MP, macro f / 2.2 + 2 MP, f / 2.4; Vidéo: 4K à 30/60 ips; 1080p @ 30/60 ips; 1080p à 240 ips; 720p à 480 ips; Vidéo HDR

Caméra interne: Sony IMX471 16MP, f / 2.0, mise au point fixe, EIS, 1080p @ 30fps

Autres fonctionnalités: Capteur d’empreintes digitales intégré; Bluetooth 5.1; USB Type-C USB 3.1 Gen 1; NFC; Wi-Fi 6; GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Système d’exploitation: Android 10 avec OxygenOS

couleurs: Noir onyx; Vert glaciaire; Lueur interstellaire

Fiche technique OnePlus 8 Pro

Dimensions et poids: 165,3 x 74,4 x 8,5 mm; 199g

afficher: 6,78 ″ Fluide AMOLED; QHD + (3168 x 1440 pixels); Taux de mise à jour à 120 Hz; HDR10 +; Technologie MEMC

SoC: Qualcomm Snapdragon 865 (1x Kryo 585 (basé sur ARM Cortex-A77) Core principal à 2,84 GHz + 3x Kryo 585 (basé sur ARM Cortex-A77) Core de performance à 2,4 GHz + 4x Kryo 385 (basé sur ARM Cortex A55) à 1,8 GHz); GPU Adreno 650

RAM: 8 Go LPDDR5; 12GB LPDDR5

Mémoire interne: 128 Go UFS 3.0; 256 Go UFS 3.0

batterie: 4 510 mAh; Charge rapide filaire 30W (Warp Charge 30T – 5V / 6A); Charge sans fil rapide de 3oW (Warp Charge 30 Wireless); Recharge sans fil inversée

Caméra externe: Sony IMX689 48MP, f / 1,78, pixel 1,12µ, OIS, EIS, PDAF, CAF, LAF + capteur ultra grand angle 48MP, téléobjectif f / 2,2 + 8MP, f / 2,4, OIS, zoom hybride 3X + 5 MP, objectif à filtre couleur f / 2.4; Vidéo: 4K à 30/60 ips; 1080p @ 30/60 ips; 1080p à 240 ips; 720p à 480 ips; Vidéo HDR; Zoom audio

Caméra interne: Sony IMX471 16MP, f / 2.0, mise au point fixe, EIS, 1080p @ 30fps

Autres fonctionnalités: Capteur d’empreintes digitales intégré; Bluetooth 5.1; USB Type-C USB 3.1 Gen 1; NFC; Wi-Fi 6; GPS, GLONASS, Beidou, Galileo; capteur laser, capteur de détection de scintillement, capteur RVB avant; Certification IP68

Système d’exploitation: Android 10 avec OxygenOS

couleurs: Noir onyx; Vert glaciaire; Bleu outremer