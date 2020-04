maintenant, tout le monde peut accéder à leurs DM à partir du Web

Instagram permet aux gens d’envoyer plus facilement des messages à partir de leur navigateur. La société a annoncé vendredi qu’elle distribuait l’accès à DM sur le web au niveau mondial.

Instagram teste DM Web avec un petit groupe d’utilisateurs depuis janvier et l’expérience ne semble pas changer avec l’implémentation plus large. Depuis le début de ce test, Instagram a effectué de petites mises à jour pour imiter les DM de l’application sur le Web, comme inclure le clavier emoji et ajouter une vue galerie aux photos et vidéos.

Instagram: la nouvelle fonctionnalité peut intéresser beaucoup de gens, mais la vision de Zuckerberg est plus large

Les DM Web pourraient être particulièrement utiles pour les personnes qui utilisent toujours Instagram, en tant que journalistes, influenceur et gestionnaires de médias sociaux. C’est le moyen le plus simple de communiquer en privé sur la plateforme, surtout si quelqu’un essaie de répondre à des centaines de messages par jour. Même pour les utilisateurs inexpérimentés, taper sur un clavier d’ordinateur portable est plus facile que de taper sur l’écran du téléphone, ils peuvent donc être plus incités à discuter sur Instagram DM s’ils peuvent y accéder via un navigateur.

Amener les DM sur le Web correspond à la vision plus large du PDG Facebook Mark Zuckerberg pour l’avenir de l’entreprise. Zuckerberg a déclaré au New York Times au printemps dernier que “la messagerie privée, les groupes et les histoires” étaient les “trois domaines de communication en ligne qui connaissent la croissance la plus rapide”.

Il a également déclaré qu’au fil du temps, il aimerait permettre aux utilisateurs de Facebook, WhatsApp et Instagram pour échanger des messages, quelle que soit la plateforme qu’ils utilisent. Le navigateur pourrait potentiellement jouer un rôle important dans le fonctionnement de ce système, ne serait-ce que pour offrir aux utilisateurs encore plus de flexibilité sur l’endroit où converser.