maintenant Twitch vous aide à comprendre comment cela fonctionne

League of Legends représente le type de jeu auquel tout le monde devrait jouer. Dans un monde où règnent confusion et complexité autour des jeux vidéo MOBA, il y a quelqu’un qui a besoin d’explications pour lever tous les doutes et la confusion et commencer à jouer avec sérénité et attention. s’agiter espère vous aider à résoudre ce problème avec un nouvelle extension qui détaille les différentes étapes d’un jeu à tout moment. Cet outil a été implémenté dans l’espoir qu’il rendra le jeu plus facile à apprendre, ainsi que d’en fournir un plus d’interaction entre les streamers et les téléspectateurs.

League of Legends: l’extension aide les streamers à mieux jouer

Lorsqu’un streamer League of Legends installe cette extension, il pourra voir un panneau interactif qui montre le plateau de jeu, les statistiques de jeu du streamer, l’historique du jeu et d’autres informations utiles. L’interface actuelle quatre onglets. Cette partie de l’extension vous permet de voir l’ordre dans lequel la personne, que vous êtes intéressé à regarder à l’époque, a amélioré ses compétences. Il vous permet également de les voir objets qui a acheté. L’une des caractéristiques intéressantes est que vous pouvez en voir un chronologie la création d’objets streamer. De cette façon, vous pouvez avoir une idée du moment où vous devriez viser à acquérir certains objets. L’outil est également très utile pour collecter des informations importantes sur certains aspects du jeu. C’est utile car cela évite d’attendre que la personne que nous regardons joue pour nous dire quelque chose qui peut nous intéresser.

À presque n’importe quel moment de la journée, League of Legends est l’une des attractions les plus populaires sur Twitch, il est donc facile de voir pourquoi la société a fait tout son possible pour créer ce fantastique outil.