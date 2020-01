Mais alors ça existe! Samsung a également le Galaxy Fold 2 en préparation

la smartphones pliants sont nouveaux pour 2019 et jusqu’à présent Samsung officiellement présenté un seul. Il est difficile de comprendre les stratégies de présentation et plus encore, n’ayant aucun précédent sur lequel s’appuyer. Bien sûr, le Galaxy Fold il a été annoncé lors de l’événement du géant sud-coréen qui a précédé la Mobile World Congress à Barcelone et le nouveau modèle sera présenté avec le même timing. Tout a la même apparence, mais ce n’est pas le cas.

la Galaxy Z Flip sera présenté aux côtés du Galaxy S20 series, comme l’année dernière, mais ce smartphone n’est pas la suite du Galaxy Fold. C’est quelque chose de nouveau à la fois dans la conception et le coût. Au début, disons que c’était le modèle d’une nouvelle série c’était juste une spéculation sans fondement. Et le successeur? par gazouillement l’un des développeurs du site XDA a déclaré qu’il arrivera au cours du prochain trimestre, probablement en été.

Samsung Galaxy Fold 2

Partant de la spéculation donc, nous pourrions émettre l’hypothèse d’une ligne d’action très spécifique. Samsung pourrait associer un modèle de smartphone pliable aux deux séries phares. Avec i Galaxy S il y aura le plus petit appareil à clapet le moins cher. Avec le Galaxy Note cje serai à la place des modèles similaires au Galaxy Fold, plus gros.

On savait que Samsung se lancerait tête baissée dans la production de smartphones pliants. La technologie évoluera de plus en plus et rendra ces appareils moins chers, plus résistant, plus fonctionnel et certainement plus intéressant. D’autres entreprises se joindront à cette course pour nouvelle génération.