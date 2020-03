Maker Mask lance à Seattle en utilisant la technologie d’impression 3D pour produire des équipements de protection – .

(Image du masque du créateur)

Un vétéran de la technologie et un «savant» de l’impression 3D se sont associés à d’autres membres de l’industrie, des soins de santé et du gouvernement pour lancer Maker Mask, un organisme sans but lucratif de Seattle créant des masques de protection réutilisables approuvés médicalement à l’aide d’imprimantes 3D de tous les jours.

Jonathan Roberts, fondateur et partenaire de la société de capital-risque Ignition Partners basée à Bellevue, Washington, est également co-fondateur de RPrime, une organisation à but non lucratif qui aide à financer l’initiative de fabrication de masques. L’ancien dirigeant de Microsoft a déclaré que l’objectif était de remédier aux pénuries critiques d’approvisionnement et de soutenir «les vrais héros en première ligne» de la pandémie de COVID-19.

Le masque de style respiratoire avec un filtre HEPA remplaçable et d’autres pièces couramment disponibles, a été développé par Rory Larson, un expert en prototypage rapide avec 10 ans d’expérience en ingénierie, CAO, impression 3D, CNC et fabrication en petite série. Il n’a fallu qu’une semaine au groupe, en collaboration avec le design de Larson, pour mettre en place une petite installation de production et épuiser la paroisse Epiphany à Seattle.

Avec 28 imprimantes 3D en marche et 15 autres en cours dans les prochains jours, Maker Mask fonctionne 24 heures sur 24, avec la possibilité d’imprimer près de 1000 masques par semaine d’ici vendredi. Ils espèrent que des centaines de sites de production en petits lots fonctionneront à travers les États-Unis, car la conception est disponible gratuitement pour le public et le gouvernement via un modèle open source.

Les 19 pièces imprimables en 3D qui composent le masque sont visibles sur le site Web Maker Mask ainsi que les détails sur les matériaux nécessaires, les instructions de téléchargement, les vidéos, la possibilité de faire un don à la cause et plus encore. Le coût de chaque masque fini, imprimé en trois heures environ, est estimé entre 2 $ et 3 $.

Les utilisateurs doivent s’inscrire pour avoir accès aux actifs de la «zone des fabricants», et la société a déclaré que des centaines de personnes l’auraient fait lundi.

«La pandémie de COVID-19 est une crise à mains levées. Cela fait du bien de pouvoir agir et commencer à fournir des respirateurs aux cliniciens, aux premiers intervenants et aux travailleurs des services essentiels », a déclaré Roberts dans un communiqué. «Les amateurs sophistiqués avec une imprimante 3D à 300 $ peuvent procurer un respirateur à leurs voisins en quelques heures.»

Le masque Maker s’approche de l’approbation des National Institutes of Health, mais n’a pas l’approbation de la Food and Drug Administration ou de tout autre organisme de réglementation en tant que masque chirurgical ou respirateur. En raison des limites de communication dues à un effet d’étouffement, il est destiné aux établissements de soins de santé non directs aux patients. Le premier ensemble de masques est actuellement utilisé au Seattle Children’s Hospital, qui a donné une approbation médicale provisoire pour l’utilisation par des techniciens de laboratoire traitant des échantillons.

Dr Xuan Qin dans un masque de fabricant. (Photo de masque de fabricant)

Le Dr Xuan Qin, professeur de médecine de laboratoire à l’Université de Washington et microbiologiste clinique à Seattle Children’s, a qualifié le masque de masque de “bien conçu” et de “vraiment utile” pour les techniciens de laboratoire qui traitent des échantillons de patients pour COVID-19. Qin supervise une étude clinique et a déclaré que les masques «aideront à résoudre les pénuries d’équipements de protection individuelle». Lisez son approbation complète.

L’équipe Maker Mask travaille avec un certain nombre d’organisations, notamment NIH, America Makes, getusppe.org, InfraGard National, Matter Hackers, Nation of Makers, MITRE, Teach for America, le US Department of Veterans Affairs, l’armée américaine, Whiteford. Taylor & Preston, et d’autres personnes travaillant pour remédier aux pénuries d’équipements de protection individuelle.

“Je voulais aider avec la réponse COVID-19”, a déclaré Larson. «Je suis bon en conception d’impression 3D et je voulais appliquer mes compétences pour voir si je pouvais résoudre le problème du manque de masques. Ce masque est facile à réaliser avec une imprimante 3D classique pour amateurs, mais il correspond étroitement aux fonctionnalités des masques commerciaux. »

Les personnes intéressées à en savoir plus sur l’initiative Maker Mask et comment fabriquer les masques peuvent participer à un webinaire éducatif sur le site Web du groupe jeudi à 13 h. TVP.