Mama June pions une bague en diamant pour financer son voyage sur la route bizarre

Mama June à partir de Mama June: de pas à chaud a mis en gage sa bague en diamant pour pouvoir financer son voyage sur la route bizarre. Le monstre de la renommée a complètement pris le contrôle de Mama June, la faisant prendre des décisions douteuses.

Depuis que l’émission de sa famille a cessé d’être diffusée, Mama June a du mal avec ses finances. Elle et son dernier petit ami avaient été expulsés d’un motel de Géorgie car elle avait une facture impayée de 2 000 $. La mère de quatre enfants a vendu sa maison l’automne dernier pour un montant estimé à 100 000 $, ce qui, selon les prix de l’immobilier, était inférieur à la valeur marchande. Elle a également eu des conflits avec ses filles, dont son plus jeune déménager hors de la maison et avec sa sœur, Pumpkin. Ses filles avaient également décidé de l’interrompre au début de l’année dernière, ce qui a provoqué des tensions.

Ces dernières années, il a été démontré que Mama June était aux prises avec la vie quotidienne et ses relations. La star de la réalité troublée avait été surprise à vendre ses articles personnels pour financer son mode de vie étrange. TMZ l’a récemment vue entrer dans un spectacle de pions pour vendre sa bague. Le magasin de divertissement a indiqué qu’elle avait visité un prêteur sur gages appelé Cash America, qui était situé à Stockbridge, en Géorgie, le 16 janvier. La star de la réalité a montré aux propriétaires une bague en diamant qui était supposée être une sorte de bague de fiançailles et a accepté la première offre, qui s’est avérée être très faible selon les témoins.

Les journalistes ont été informés que Mama June n’avait pas fourni beaucoup d’informations ni expliqué pourquoi elle pouvait vendre un héritage. Selon les employés du prêteur sur gages, ils n’ont pas posé beaucoup de questions et lui ont offert 1 500 $ après avoir examiné le diamant et son sertissage. L’offre semblait plaire à Mama June alors qu’elle empochait rapidement l’argent et partait dans une camionnette tabassée. Il est possible que la bague provienne de Geno Doak, qui était son petit ami lorsqu’elle a mis fin à sa dernière série télévisée, Mama June: de pas à chaud en mars 2019. L’autre possibilité était que ce soit la bague que Sugar Bear, son ex-mari lui avait donnée en juillet 2013 après lui avoir demandé de l’épouser la série originale de la famille, Here Comes Honey Boo Boo. Les vrais fans de la famille se souviendront que Sugar Bear a déclaré qu’il n’avait payé que 400 $ pour la bague après avoir vendu sa friteuse à dinde.

Malheureusement, le couple a également fait les manchettes pour ses disputes avec la dernière, ce qui a amené la police à être appelée sur les lieux. Même s’ils ont saccagé la chambre d’hôtel et qu’il y avait des empreintes de mains tachées de sang sur un miroir, aucune accusation n’a été portée. Le couple rebondissait entre les hôtels depuis août 2019. Les fans de Mama June espèrent qu’elle reprend la tête droite et commence à vivre une vie plus sensible et peut-être reprendre la garde de sa fille Honey Boo Boo.

