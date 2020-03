Mandalorian: comment Dark Vador a inspiré Moff Gideon de Giancarlo Esposito

Le Mandalorien L’acteur Giancarlo Esposito dit qu’il s’est inspiré de Dark Vador pour se préparer à jouer Moff Gideon. Alors que les fans savaient qu’Esposito ferait partie de la première saison de The Mandalorian, son personnage n’a pas fait sa première apparition avant les deux derniers épisodes. Moff Gideon d’Esposito s’est révélé être le cerveau derrière la mission du client (Werner Herzog) de trouver l’enfant (ou Baby Yoda), bien que ses plans globaux soient encore inconnus. En fait, une grande partie du personnage de Gideon reste un mystère pour le public, et celui-ci sera, espérons-le, révélé dans The Mandalorian season 2.

En tant que l’un des premiers originaux à être diffusé sur Disney + (et la première série Star Wars en direct), The Mandalorian est devenu un succès lors du lancement du streamer, grâce en grande partie à Baby Yoda. L’adorable petite créature a été gardée secrète avant la première de The Mandalorian, mais il n’a pas fallu longtemps à Baby Yoda pour prendre d’assaut Internet et devenir un phénomène culturel. Une grande partie de l’intrigue de la saison 1 s’est concentrée sur le Mandalorien titulaire (Pedro Pascal) aux prises avec la meilleure façon de protéger Baby Yoda de ceux qui souhaitaient lui faire du mal, et cela devrait se poursuivre dans la saison 2.

Lors de son apparition sur The IMDb Show, Esposito a expliqué comment il se préparait à jouer le rôle de Moff Gideon et a révélé que Dark Vador était une grande source d’inspiration. Esposito a admis qu’il se sentait initialement “mal équipé” pour accepter le rôle en raison du manque de connaissances qu’il avait, mais il était toujours désireux d’accepter l’offre du créateur de la série Jon Faverau. Alors qu’il commençait à vraiment y réfléchir, Esposito a expliqué comment il avait commencé à créer le rôle avec l’aide de Dark Vador:

Et puis, en pensant à ce qu’est ce personnage, vous posez beaucoup de questions comme moi, puis je me suis immédiatement dit: «Wow, James Earl Jones. Dark Vador.’ Comment il m’a affecté dans ma vie. Qui était à l’intérieur de ce casque, qui était à l’intérieur de ce costume. Cela pourrait faire partie de qui est Moff Gideon, mais devinez quoi? Je n’ai pas besoin de porter le casque.

Esposito a ensuite poursuivi en disant qu’il avait commencé à penser à qui pourrait être Moff Gideon, ce qui l’a amené à décider qu’il voulait que le personnage soit “quelqu’un qui, selon vous, pourrait sauver l’univers”. Avec les motivations de Gideon encore largement inconnues, The Mandalorian a une excellente occasion de créer un méchant vraiment convaincant. Quiconque veut faire du mal à Baby Yoda sera sûrement considéré instantanément comme une personne irrémédiable, mais le désir d’Esposito de faire en sorte que le public remette en question les actions de Gideon et éventuellement d’accord avec eux suggère qu’il pourrait devenir un méchant complexe.

Le temps de Moff Gideon sur The Mandalorian est déjà bien parti, grâce à son introduction retardée et à sa possession surprise du Darksaber. Esposito est bien connu pour ses rôles crapuleux, son plus notable étant Gus Fring sur Breaking Bad. Les fans sont impatients de voir ce qu’il fera ensuite, tant qu’il ne nuira pas trop à Baby Yoda.

Le Mandalorien la saison 2 sera diffusée sur Disney + en octobre.

