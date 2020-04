Mandalorian: Même les artistes du concept Star Wars appellent l’enfant Baby Yoda

Disney pourrait insister sur l’adorable petite créature au centre de Le Mandalorien s’appelle l’Enfant, mais même les artistes conceptuels de Star Wars ne peuvent pas résister à l’appeler Baby Yoda. Le Mandalorian est arrivé avec le lancement de Disney + en novembre dernier et est devenu le plus gros succès du jeune streamer jusqu’à présent. Mettant en vedette Pedro Pascal en tant que chasseur de primes titulaire, la série suit Din Djarin de Pascal alors qu’il parcourt la galaxie après la chute de l’Empire. La première saison s’est terminée en décembre et la seconde devrait arriver en octobre de cette année. Les fans attendent avec impatience les prochains épisodes de la toute première série en direct de Star Wars.

La plus grande et la meilleure surprise de la saison 1 de The Mandalorian a été Baby Yoda. Disney a travaillé dur pour garder son existence secrète avant la première de la série, mais à partir du moment où les fans l’ont regardé dans les derniers instants du premier épisode, ils sont tombés amoureux. Baby Yoda est depuis devenu un phénomène culturel. En quelques mois, il est devenu le sujet de beaucoup de fan art, d’un tank pour l’armée américaine et d’un projet pour un ancien Mythbuster. Les fans ne peuvent pas en avoir assez du puissant petit tyke, et ils sont ravis de voir où la saison 2 le mènera.

Doug Chiang, l’un des artistes conceptuels de The Mandalorian, a partagé une esquisse de Din et Baby Yoda sur Instagram. Dans sa légende, il a fait référence à Baby Yoda exactement comme cela, ignorant complètement le nom canonique de Disney. Le nom officiel de Baby Yoda est l’Enfant, mais à ce stade, il est difficile d’imaginer qu’il s’appelle autre chose. Vous pouvez voir le doux croquis ci-dessous:

La dynamique entre Din et Baby Yoda est l’une des meilleures parties de la série, en particulier à cause de son origine. Baby Yoda était initialement la mission de Din, la chose qu’il était censé remettre à un client. En fin de compte, cependant, Din a décidé de retourner pour Baby Yoda et de se consacrer à la protection du jeune enfant. La saison 2 devrait se concentrer sur la recherche par Din de la maison appropriée de Baby Yoda, bien qu’il soit inévitable qu’ils rencontrent des obstacles en cours de route.

Disney peut essayer tout ce qu’il veut pour changer le nom de Baby Yoda, mais il semble que l’adorable surnom soit là pour rester. Si quoi que ce soit, ils doivent être ravis que Baby Yoda soit devenu une sensation aussi grande que lui, sensibilisant ainsi Le Mandalorien et encourager les gens à s’inscrire à Disney +. Octobre semble loin, mais au moins les fans peuvent se contenter de savoir qu’ils obtiendront plus de Mandalorian et de son fils adoptif Baby Yoda à l’avenir.

