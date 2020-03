Mandalorian Saison 2 a au moins un épisode réalisé par Robert Rodriguez

Robert Rodriguez, réalisateur de Sin City et Planet Terror, dirigera au moins un épisode de Le Mandalorien saison 2. La première saison du spin-off de Star Wars a été lancée sur Disney Plus le 12 novembre 2019. Pedro Pascal (Narcos) joue le rôle d’un chasseur de primes solitaire essayant de survivre dans les confins de la galaxie. La série est créée par Jon Favreau (Iron Man) et met en vedette d’autres grands acteurs comme Carl Weathers (Rocky) et Gina Carano.

Slashfilm rapporte la nouvelle du rôle de Rodriguez dans la saison 2. Des rumeurs circulent sur son implication depuis un certain temps, mais maintenant c’est confirmé. La première saison de The Mandalorian a également présenté de nombreux réalisateurs talentueux, comme Bryce Dallas Howard, Taika Waititi et Deborah Chow, qui dirige la série Obi-Wan.

Il y a quelques mois, il a également été annoncé que Weathers dirigerait un épisode dans la saison à venir, et Howard revient. Il y avait également des rumeurs selon lesquelles James Mangold, qui a dirigé Logan, dirigerait des parties de la saison 2, mais il a depuis précisé qu’il n’était pas impliqué. La deuxième saison devrait sortir en octobre 2020.

Rodriguez est connu pour ses films très stylisés et pleins d’action, et il a été producteur exécutif sur de nombreux projets au fil des ans. Son expérience la plus pertinente, en ce qui concerne The Mandalorian, vient de ses deux premiers films, El Mariachi et Desperado. La paire de films d’action d’inspiration occidentale est un match parfait pour Le MandalorienEspérons que Rodriguez puise dans ses racines pour trouver l’inspiration.

Source: Slashfilm