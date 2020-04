Mangez juste un peu plus près d’être le géant européen de la livraison

La bataille du secteur de la délivrance était déjà grande avant le coronavirus, mais maintenant prendre position est presque nécessaire. Dans cette lutte contre le temps, et pendant la pandémie, l’une des plus grandes opérations du secteur vient d’être approuvée. Le chien de garde de la concurrence britannique vient de donner son feu vert à la fusion entre le britannique Just Eat et la société néerlandaise Takeaway.com. C’était le dernier point manquant pour un chemin qui a commencé en août 2019 et qui ferait de Just Eat l’une des plus grandes livraisons du continent.

Bien qu’approuvée, la nouvelle s’accompagne également d’une baisse des valorisations. Bien que l’opération était initialement évaluée à 10 milliards de dollarsCe montant a été réduit à un peu moins de 8 000 millions. De même, cette opération a également été renforcée par un apport en capital de 750 millions de dollars de nouveaux fonds d’investissement; qui entrent dans le capital de la société avec des actions et des obligations des sociétés; tous deux cotés à la bourse de leurs pays respectifs. Bien que l’approbation de l’inscription unique, prévue pour le 27 avril, soit le point culminant de l’opération.

L’organisme de contrôle de la concurrence donne son approbation précisément à l’un des moments les plus difficiles pour la livraison – au moins dans le sud du continent. S’il est vrai que des entreprises comme Amazon a augmenté son activité en raison de la fermeture de magasins de rue et du confinement, le secteur de la livraison alimentaire a vu ses revenus baisser. C’est le cas d’entreprises comme Glovo qui, malgré le maintien de l’activité et des relations avec de nombreux restaurants, ont annoncé fin mars un ERTE à 38% de leurs effectifs en raison d’une baisse de 50% de leur service.

Et il a également donné son approbation lorsque le marché des sociétés de livraison commence à se rassembler en grands acteurs. Alors qu’Uber contrôle Uber Eats, Glovo se concentre sur des marchés stratégiques avec peu de concurrence. Et de l’autre côté de l’échelle, les Britanniques Deliveroo qui a reçu l’approbation préliminaire pour l’investissement qu’Amazon Je comptais jouer dans la société de livraison. 575 millions de dollars qui donneraient accès au géant d’Amazon sur le marché de la livraison et qui, au début, n’étaient pas perçus favorablement par le contrôle de la concurrence.

C’est en effet la crise provoquée par le coronavirus qui a nui à la comptabilité de la technologie qui a accéléré un processus considéré comme stagnant depuis des mois. Selon l’agence, “en tant qu’entreprise en développement, Deliveroo est particulièrement dépendante de la poursuite des investissements pour soutenir ses opérations”. Ou ce qui revient à dire que, compte tenu des circonstances, ils ont été en mesure de changer leur opinion concernant l’entrée d’Amazon dans le capital de Deliveroo au risque que la société tombe en cours de route.

En tout cas, s’il y avait des doutes sur l’investissement d’Amazon, dans le cas de Just Eat, il n’y avait pas de place. «Des millions de personnes au Royaume-Uni utilisent des plates-formes alimentaires, et lorsqu’une fusion pourrait soulever des problèmes de concurrence, nous avons le devoir de vérifier rigoureusement si les clients pourraient perdre. Dans ce cas, nous examinons attentivement si Takeaway.com pourrait avoir réintégré le marché britannique à l’avenir, offrant aux gens plus d’options. Il était important que nous enquêtions correctement sur cela, mais après avoir rassemblé des preuves supplémentaires que cet accord ne réduira pas la concurrence, c’est également la bonne décision pour maintenant autoriser la fusion “, soutiennent-ils.

Cette fusion est la dernière opération d’une longue liste d’opérations qui ont conduit les Britanniques à retirer le chéquier de son pays. Un total de 28 achats Parmi elles, la startup SinDelantal au Mexique, qui devient le leader du marché et l’acquisition très appréciée d’une des premières startups – et des ventes à un million de dollars – en Espagne: La Nevera Roja. A cette époque détenue par Rocket Internet et donnant un coup de fouet à son activité juste avant l’arrivée des grands géants de l’internet.

