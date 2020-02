Mardi s’ouvre avec des offres stratosphériques

Amazon est fou, a toujours réussi à convaincre les utilisateurs d’acheter de nouveaux produits de technologie générale, si ce n’est même des nécessités de base, avec prix très bas et des remises jamais vues auparavant. Tout est encore amélioré par la présence du codes de réduction, ou des coupons à appliquer avant chaque achat afin de réduire considérablement le montant à payer au final.

Pour les recevoir directement sur son smartphone, l’utilisateur doit INSCRIVEZ-VOUS annonce immédiatement une chaîne Telegram entièrement dédié à la cause, vous pouvez trouver le meilleur spécifiquement à cette adresse. Si, en revanche, vous êtes uniquement intéressé par les offres Amazon et souhaitez en profiter directement sur notre site Web, faites défiler l’article pour trouver la liste complète mise à jour.

Amazon: mardi avec les nouvelles offres les plus intéressantes

Diffuseur d’arôme Échographie 300ml – prix de 22,49 euros au lieu de 29,99 euros avec le code NXKSBCP3 – LINK.

Couteau de poche / pince Multifonction 5 en 1 en acier – prix de 16,49 euros au lieu de 21,99 euros avec le code 6E3NIEA9 – LINK.

Powerbank 10’000mAh avec alimentation 18W et USB C 3.0 – prix de 20,99 euros au lieu de 29,99 euros avec le code G5WY5QWH – LINK.

Tracker de fitness avec moniteur de fréquence cardiaque et surveillance du sommeil, ainsi que étanche IP68 complet – prix de 15,99 euros au lieu de 28,99 euros avec le code 85PV99DC – LINK.

Jeu PS4 The Witcher III – prix égal à seulement 19,99 euros au lieu de 40,97 euros – LINK.

Démarreur d’urgence pour les moteurs jusqu’à 8 litres d’essence et 6 litres de diesel – prix de 52,99 euros au lieu de 72,99 euros avec le code W4YDOQZI – LINK.

Pied à coulisse 150 mm en plastique avec écran LCD pour mesurer le diamètre – prix de 7,67 euros au lieu de 10,97 euros avec le code ADCJ63GY – LINK.