Mario Kart Tour ajoute un test multijoueur en temps réel pour les membres Gold Pass

Oui, le héraut de tout grand jeu Mario Kart arrive enfin sur le smartphone de la franchise, et il est disponible dès maintenant si vous êtes abonné au Gold Pass. Intéressé à participer? Vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de deux semaines directement dans l'application sur Android ou iOS et battez tout le monde en ligne immédiatement. Le test dure de 23h00 PT le 18 décembre à 21h59 PT le 26 décembre, ce qui en fait un cadeau de Noël assez étonnant pour tous ceux qui pourraient aimer jouer à Mario Kart sur leur smartphone.

Nintendo note que, puisqu'il s'agit d'un test, vous pouvez probablement vous attendre à ce que des performances moins que parfaites se produisent tout au long de la semaine prochaine, car elles s'assurent que leurs serveurs sont prêts à gérer l'inévitable tempête de trafic qui se produira une fois le nouveau mode de course multijoueur est mis en ligne pour tous les joueurs. Pour l'instant, cependant, puisque seuls les membres Gold Pass peuvent participer, le pool de joueurs devrait être un peu plus petit que dans un avenir proche.

Qu'est-ce que le Gold Pass vous apportera d'autre? Pour 4,99 $ par mois, les coureurs peuvent gagner des cadeaux or spéciaux comme des karts dorés et des personnages métalliques, et pourront même gagner des badges spéciaux dans le jeu qui ne peuvent être acquis que par des défis or. Vous débloquerez également le mode 200cc, qui est le mode de course le plus rapide disponible dans Mario Kart Tour.

Mario Kart Tour, bien qu'il soit une entrée populaire dans la série déjà populaire, a fait l'objet de nombreuses critiques depuis son lancement, les utilisateurs et les critiques citant le nombre de microtransactions limitant le caractère offensant. Indépendamment de ces critiques, un nombre record de personnes jouent à Mario Kart Tour et, une fois que le composant multijoueur sera mis en ligne pour tous, il est probable que vous n'aurez jamais de mal à trouver un adversaire pour courir, où que vous soyez dans le monde.

