Mario Kart Tour annonce une deuxième version bêta multijoueur pour tout le monde

Mario Kart Tour a annoncé qu’il organiserait un deuxième test multijoueur pour le jeu ouvert à tous les joueurs, pas seulement aux abonnés Gold Pass.

Dans un Tweet publié mardi, ils ont déclaré:

Un deuxième test multijoueur est en cours, et cette fois tous les joueurs peuvent participer, pas seulement les abonnés du #MarioKartTour Gold Pass. De plus amples détails seront publiés ici et bientôt en jeu, alors attachez votre ceinture et démarrez vos moteurs! pic.twitter.com/8l3YVEabll

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 21 janvier 2020

Il n’y a aucune indication quant à la date du deuxième test, ni combien de temps il durera. Une option multijoueur a déjà été testée en décembre mais n’a été ouverte qu’aux abonnés Gold Pass de Mario Kart Tour, ce qui coûte 4,99 $ par mois.

En l’absence d’indication claire quant à la date du test, en attendant, pourquoi ne pas consulter notre guide complet de chaque arme, objet et billet dans Mario Kart Tour et notre Ultimate Guide!

