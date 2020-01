Mario Kart Tour Multiplayer beta est actuellement ouvert à tous

Les coureurs démarrent vos moteurs! Mario Kart Tour est disponible depuis le 25 septembre 2019, mais vous n’avez pas pu réellement affronter d’autres joueurs jusqu’à récemment. Dans une récente mise à jour, l’application a déclaré que la version bêta multijoueur sera ouverte à tous les joueurs du jeudi 23 janvier à 2 h 00 HE au mercredi 29 janvier à 12 h 59 HE.

Le deuxième test multijoueur est arrivé! Cette fois-ci, tous les joueurs, y compris les abonnés du #MarioKartTour Gold Pass, peuvent participer. Faites la course avec vos amis en appuyant sur Menu, puis sur Multijoueur dans le jeu. pic.twitter.com/IYqKWNmIue

– Mario Kart Tour (@mariokarttourEN) 23 janvier 2020

Avant, seuls les joueurs abonnés au Gold Pass pouvaient accéder à la version bêta multijoueur. Nous sommes heureux qu’il soit actuellement disponible pour plus de gens, surtout que ce test vous permet de créer des lobbies et de courir contre vos amis. Il n’est pas clair si le multijoueur sera disponible pour tout le monde à la sortie de la version bêta ou s’il sera réservé aux abonnés Gold Pass. Donc, vous devriez certainement en profiter pendant qu’il est ici.

J’ai joué quelques tours multijoueurs sur l’application pour voir comment cela fonctionne. Puisque vous jouez avec d’autres joueurs en ligne, les courses prennent un peu plus de temps pour commencer et peuvent parfois être un peu décalées. Mais c’est agréable de prendre la première place et de savoir que vous êtes en compétition avec de vraies personnes au lieu d’une simple IA.

Ce qui est étrange, c’est que vous ne pouvez pas choisir les cours auxquels vous jouez. Même si vous créez un lobby pour les amis locaux à rejoindre, l’application décide en quelque sorte sur quel cours vous jouerez et vous donne un compte à rebours pour combien de temps ce cours est disponible. Prouvez à vos amis que vous êtes bien le meilleur coureur de Mario Kart Tour.

