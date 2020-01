Mario Maker 2 vous permet désormais de télécharger une tonne de niveaux supplémentaires

Nintendo a encore une fois augmenté le nombre de cours que vous pouvez partager en ligne dans Super Mario Maker 2. Jusqu’à présent, les joueurs pouvaient télécharger un maximum de 64 niveaux sur le hub Course World en ligne du jeu, mais ce nombre a maintenant été porté à 100.

Le plafond de téléchargement a été relevé pour célébrer le dernier jalon du jeu. Selon le compte Twitter officiel de Nintendo, les joueurs ont partagé jusqu’à 10 millions de niveaux dans le jeu à ce jour.

Lorsque Mario Maker 2 a été lancé pour la première fois en juin dernier, seuls 32 niveaux maximum pouvaient être téléchargés sur Course World. Nintendo a doublé ce nombre le mois suivant à 64. On ne sait pas si la société augmentera à nouveau le plafond de téléchargement à l’avenir, bien que 100 devrait être plus que suffisant pour la plupart des joueurs.

La dernière mise à jour de Mario Maker 2 est arrivée le mois dernier et a ajouté une variété de nouvelles parties de cours au jeu, y compris une mise sous tension de Master Sword. Lorsque Mario attrape cet objet, il se transforme en lien de la légende de Zelda, avec son arsenal classique. Link peut placer des bombes, tirer des flèches pour frapper des pièces et des interrupteurs éloignés, et utiliser son bouclier pour dévier des objets.

En plus de la mise sous tension de Master Sword, la mise à jour a apporté deux autres ennemis classiques (Pokey et Spike), de nouveaux blocs P, des pièces gelées et un Dash Block pour le style de jeu Super Mario 3D World. Il a également ajouté un nouveau mode Ninji Speedrun qui vous met au défi de parcourir de nouveaux parcours créés par Nintendo. Vous pouvez consulter nos impressions de la mise à jour dans la vidéo ci-dessus.

