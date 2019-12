Mark Hamill et Ninja jouent à Fortnite ensemble pour les sessions Xbox

Mark Hamill est peut-être un maître Jedi, mais il est devenu le Padawan lorsqu'il a fait équipe avec Tyler «Ninja» Blevins pour une récente série de Fortnite. Leur rencontre est intervenue après le croisement en jeu de la semaine dernière avec Fortnite et Guerres des étoiles, qui a vu le début d'une nouvelle bande-annonce pour La montée de Skywalker à l'intérieur de la bataille royale populaire.

Comme Fortnite est devenu un mastodonte de la culture pop, il a eu beaucoup de croisements avec d'autres IP dans le jeu. Son événement massif mettant en vedette Avengers: Fin de partie, était l'un des plus impliqués, avec des apparitions de Thanos, des articles basés sur divers héros Marvel et l'arme dévastatrice Infinity Gauntlet. Fortnite a également obtenu des peaux de John Wick, éléments de Borderlandset un croisement avec Batman et Joker.

Lors d'une récente apparition sur Xbox Sessions pour jouer FortniteLa mise à jour du Winterfest, Mark Hamill donne également un aperçu intéressant de sa vie. Hamill saute sur l'occasion de promouvoir le Neighbourhood Academic Initiative, un programme qui aide les étudiants de Los Angeles à être acceptés et à payer pour l'université, qualifiant sa capacité de travailler avec des organisations caritatives de «l'un des plus grands avantages sociaux de la célébrité». , Hamill explique également la différence entre agir pour des jeux et tout autre médium, affirmant que le processus d'enregistrement d'un dialogue alternatif prend pour convenir à plusieurs styles différents de joueur est «époustouflant».

Hamill et Ninja discutent également du jeu, Hamill révélant que même s'il ne joue pas beaucoup lui-même, il a acheté des consoles – à commencer par le Magnavox Odyssey 2 – comme moyen de créer des liens avec ses enfants. Après cela, ils plongent dans le jeu, rejoints par le streamer Simby et les fils de Hamill, Nathan et Griffin. Hamill fait à peu près aussi bien que prévu pour un débutant, obtenant une élimination avec la pioche (pour laquelle il s'octroie "10 000 points") avant de se faire retirer et de laisser à Simby et Ninja de démontrer certaines des bases Du jeu.

Même pour les gens qui ne sont pas fans de Fortnite, Le charisme naturel de Hamill fait de sa vidéo Xbox Sessions un plaisir à regarder. Avoir la chance de voir Hamill le freiner montre à quel point il est capable de participer à un événement, même hors de sa timonerie, lors d'une session de jeu avec Ninja et de voler la vedette. Le bref aperçu de Hamill appréciant le jeu avec ses fils et parlant de son expérience de doublage en fait encore plus un régal pour les fans de l'acteur légendaire.

