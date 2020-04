Mark Ruffalo a une excellente idée pour une nouvelle aventure Hulk – .

L’acteur des Avengers, Mark Ruffalo, a confirmé qu’il y avait eu des discussions avec Marvel pour apparaître dans la prochaine série télévisée She-Hulk, mais rien n’est en cours.

Ruffalo a déclaré qu’il était prêt à reprendre le rôle qui a été une grande partie de sa vie professionnelle au cours de la dernière décennie.

L’acteur a même révélé le type de scénario de Hulk qui aurait du sens à la lumière de tout ce qui s’est passé avec le personnage jusqu’à présent.

Il y a près d’un an, Avengers: Fin de partie a conclu une décennie de films Marvel, mettant fin aux arcs de plusieurs des six Avengers originaux et faisant avancer les intrigues de tous les autres qui continueront d’apparaître dans le MCU dans la phase 4. Des six Avengers originaux, deux sont morts (Black Widow et Iron Man), et Captain America est à la retraite. Fat Thor a quitté la planète avec les Gardiens, tandis que Hawkeye a récupéré sa famille.

L’arc le moins satisfaisant est celui de Hulk, bien que Fin du jeu lui ait fourni de nombreux développements passionnants. Bruce Banner et Hulk ont ​​trouvé un moyen de coexister, mais cela s’est produit hors caméra. Le professeur Hulk est maintenant un super-héros bien-aimé, pas un monstre vert que le monde déteste, et c’est lui qui a ramené tout le monde à la vie. Il était probablement le seul personnage autre que Thanos qui pouvait survivre à la décharge d’énergie massive du gantelet Infinity. Mais ce n’est pas seulement la transformation du professeur Hulk qui s’est produite hors caméra. Nous n’avons jamais pu découvrir pourquoi lui et Natasha ont décidé de ne pas poursuivre une relation qui semblait être une garantie il y a seulement quelques années. De plus, le nouveau Hulk n’a guère reçu de scènes de combat importantes, et nous n’avons jamais pu voir un match revanche Hulk contre Thanos.

Mark Ruffalo, l’acteur qui a joué le héros après qu’Edward Norton se soit éloigné du rôle, ne semble pas avoir fini Hulking out pour l’instant. Après que des informations aient annoncé qu’il pourrait revenir dans la phase 4, l’acteur a révélé que rien n’était encore décidé. Mais il peut y avoir plus dans l’histoire de Hulk, et Ruffalo a quelques idées.

Des six Avengers originaux, Hulk a au moins obtenu son propre film, The Incredible Hulk, avec Norton. Marvel n’a pas pu faire d’autres films parce que le studio ne détient pas les droits sur le personnage. Hulk peut apparaître dans d’autres films MCU, cependant, et c’est pourquoi Ruffalo a joué les rôles Banner / Hulk dans quatre films Avengers et dans Thor: Ragnarok.

Si quoi que ce soit, Hulk a eu beaucoup plus de temps d’écran que ses camarades Avengers Black Widow et Hawkeye, qui ont finalement obtenu leurs propres films ou séries dans la phase 4. Black Widow ouvrira ses portes en novembre, en supposant que la pandémie de coronavirus nous permet de retourner au cinéma, tout en Hawkeye frappera probablement Disney + l’année prochaine. Mais nous aimerions certainement voir plus de Hulk dans un avenir proche.

Parlant à Variety de sa prochaine émission sur HBO, I Know This Much Is True, Ruffalo a abordé ce qui restera probablement dans les mémoires comme l’un des rôles les plus importants de sa carrière.

L’acteur a déclaré qu’il y avait eu des discussions avec Marvel pour faire apparaître Hulk dans She-Hulk, une autre émission télévisée de Phase 4 Disney +, mais qu’il n’y avait rien de activement dans les travaux pour le moment. Ruffalo, qui est également l’un des fuyards les plus en vue des Avengers, n’a pas révélé s’il apparaîtra dans la série télévisée.

Il a dit qu’il était prêt à apparaître dans un film Hulk autonome, bien qu’il ne soit pas clair comment cela se produirait. Mais il a également révélé ce qu’il aimerait explorer dans un film potentiel de Hulk.

“Il y a une idée qui, je pense, pourrait être vraiment intéressante”, a-t-il déclaré. «Nous ne l’avons jamais vraiment suivi dans sa vie. Il est toujours un peu sur le côté. Il est comme le Rosencrantz et le Guildenstern des Avengers. Il serait intéressant de remplir tous les blancs sur ce qui lui est arrivé entre tous ces films. “

Si quoi que ce soit, ce genre de scénario aiderait certainement à détailler certains des événements Hulk qui ont été accélérés dans Fin du jeu. Nous pouvions voir ce qu’il faisait entre Infinity War et Endgame, comment il avait décidé de devenir professeur Hulk et comment il avait mis fin aux choses avec Natasha, s’il y avait jamais quelque chose à finir. Nous pouvions également le voir en action plus que dans Endgame, et nous savons qu’il y avait une scène d’action Hulk qui a finalement été coupée. Le film pourrait remonter encore plus loin dans le temps et nous montrer ce que Banner a fait entre les autres films des Avengers. Peut-être que Hulk mérite une série télévisée limitée pour explorer tout cela, plutôt qu’un film.

Ce ne sont que des spéculations, mais je voudrais le voir. Et compte tenu de la capacité de Marvel à tisser des histoires complexes, ce genre de film ou de série télévisée préalable pourrait certainement contenir des éléments qui pourraient aider à faire avancer l’histoire principale du MCU.

