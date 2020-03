Mark Ruffalo attend toujours le match contre Thanos de Hulk après la fin de la partie

Suite aux événements de Avengers: Fin de partie, Mark Ruffalo attend toujours avec impatience la revanche de Hulk contre Thanos. Le grand méchant de MCU de Josh Brolin a fait ses débuts officiels dans Avengers: Infinity War avec une première séquence solide. Le film de 2018 s’est ouvert avec le Mad Titan et ses sbires ont attaqué le navire de réfugiés asgardiens, tuant la moitié des personnes à bord, ainsi que Loki (Tom Hiddleston) et Heimdall (Idris Elba). Mais c’est quand il a facilement vaincu le monstre vert qui faisait rage dans un combat au corps à corps que les fans ont d’abord eu une idée de sa puissance.

Hulk a survécu à toute cette épreuve, en partie grâce à Heimdall utilisant sa puissance restante pour le renvoyer sur Terre. S’écrasant dans le Sanctum Sanctorum, Bruce Banner a joué le rôle d’un héraut – informant ses alliés de l’arrivée imminente de Thanos. Cependant, au-delà de cela, il n’était plus d’une grande aide car il avait échoué à plusieurs reprises à se transformer en Hulk qui aurait été plus utile pendant la débâcle. Ce n’est qu’à la fin du jeu que les fans reverront le monstre de la rage verte, mais cette fois, avec la conscience de son alter ego humain.

Smart Hulk s’est avéré plus utile dans Endgame – maniant le gantelet Infinity terminé et décrivant le snap pour ramener tous ceux qui se sont transformés en poussière après la décimation de Thanos. Au milieu de cela, Ruffalo admet qu’il aurait toujours voulu faire plus dans le film alors qu’il était sur scène au C2E2 à Chicago le week-end dernier (via Comicbook), et il espère toujours que son personnage obtiendra une nouvelle chance à Thanos.

“Je pense toujours que vous pouvez faire plus. Il y a beaucoup de personnages et tout le monde devait avoir son moment. Et il y a beaucoup de nouvelles personnes. J’attends une revanche.”

Il y avait tellement de battage médiatique pour un match revanche Hulk-Thanos arrivant dans Endgame, grâce à quelques marketing des marchandises taquiner à ce sujet en baisse. Cependant, le co-scénariste Stephen McFeely a expliqué qu’ils avaient opté contre une autre bagarre entre les deux personnages afin de ne pas contredire le développement intellectuel de Hulk. Alors que le monstre de rage vert initial serait tout pour un combat brutal, la nouvelle version intelligente du personnage serait plus pragmatique à propos de la situation. Cela a du sens, encore, il aurait été cool de voir Hulk avoir une autre chance de battre le Mad Titan.

Comme Ruffalo, de nombreux fans aspirent toujours à une revanche de Hulk-Thanos dans Avengers: Fin de partie; oublier que le Thanos est censé être mort maintenant après que Tony Stark / Iron Man (Robert Downey Jr.) ait sacrifié sa propre vie pour le vaincre lui et ses serviteurs une fois pour toutes. Avec l’idée du voyage dans le temps, ainsi que du multivers dans le MCU, il y a plusieurs façons d’y arriver – c’est si Marvel Studios le veut. Sur cette note, il convient de noter, cependant, que l’avenir de Smart Hulk dans la franchise est encore inconnu. En tant que l’un des héros fondateurs restants des Avengers, il n’y a pas beaucoup de mises à jour concernant ce qui nous attend. Bien que l’acteur ait récemment révélé qu’il était en pourparlers pour reprendre le rôle dans la prochaine série Disney +, She-Hulk

