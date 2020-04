Mark Zuckerberg exprime ses craintes concernant les serveurs Facebook

Ces dernières semaines, comme vous le savez, trafic d’appels et de messages sur l’application de messagerie instantanée WhatsApp et Messenger est plus que doublé uniquement en Italie.

Le trafic a également augmenté dans d’autres pays du monde, les plus touchés par la nouvelle épidémie de coronavirus. Maintenant Mark Zuckerberg a exprimé ses préoccupations concernant les serveurs de la plateforme.

Mark Zuckerberg s’inquiète des serveurs Facebook

Le propriétaire de Facebook, qui a acquis les deux sociétés précédentes il y a quelques années, en un conférence téléphonique avec un petit groupe de journalistes il y a quelques jours, il a fait part de son inquiétude concernant les serveurs Facebook, bien qu’il ait déjà doublé leur capacité il y a quelques semaines.

Voici ses mots: «Nous ne sommes pas encore confrontés à une épidémie massive dans la plupart des pays du monde. Mais s’il s’agit de cela, nous devons équiper notre infrastructure pour être en mesure de supporter la hausse du trafic, pour nous assurer qu’ils ne se détraquent pas. En Italie, le trafic sur Whatsapp est bien au-delà du pic qui est généralement atteint le soir du Nouvel An et il est soutenu dans le temps “.

Il a également ajouté que le seul défi est de pouvoir maintenir cette tendance pendant qui sait combien de semaines de plus. Les techniciens qui s’occupent des serveurs et de la sécurité continuent à travailler tous les jours, car ils font un travail fondamental dans la gestion de cette urgence. Zuckerberg a demandé au reste des employés de travailler à domicile. Nous ne pouvons pas nous empêcher d’attendre quelques jours de plus, en espérant que la situation s’améliorera le plus rapidement possible.