Mark Zuckerberg s’inquiète d’une éventuelle panne de réseau

La quarantaine prolongée de la population en Italie comme dans le monde met à rude épreuve la stabilité des réseaux Internet, et si cela est possible, cela semble être une raison futile en présence des victimes de coronavirus, un éventuel temps d’arrêt de l’infrastructure créerait la panique. La raison de cette surcharge ne peut pas être attribuée aux travailleurs intelligents mais à tous les réseaux sociaux tels que Whatsapp et Facebook, les jeux et les séries télévisées en streaming.

Dans tous les cas, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg a déclaré qu’en Italie et dans les autres pays les plus touchés par l’urgence COVID-19, le volume de trafic généré par aussi Messenger, Instagram. Des chiffres agrandis par le flux de données multimédias échangées et par des appels vidéo plutôt que par de simples SMS. Une coutume d’utilisation pourrait conduire à une panne de toute l’infrastructure.

Whatsapp: Mark Zuckerberg s’inquiète d’un éventuel temps d’arrêt du réseau

En plus du réseau possible en panne, Zuckerberg a également admis que «Pour le moment, nous ne sommes pas encore confrontés à une épidémie contemporaine massive dans le monde entier. Mais si cela se produit, nous devrons nous assurer que nous sommes au point de vue des infrastructures. ”

Une alarme lancée par le PDG de Facebook sur l’augmentation du trafic de données en Italie qui se reflète chez les opérateurs nationaux, avec Vodafone qui a réussi une charge de connexions sur votre réseau supérieure à 50% de la moyenne de la même période de 2019.

ATIM a également enregistré une augmentation de plus de 70% du trafic Internet provenant du réseau fixe, mais comme nous l’avons déjà prévu, ce volume provient principalement de jeux vidéo en ligne et en streaming sur des plateformes comme Netflix. Les prestataires veulent et doivent garantir un service continu pour garantir que les secouristes soient toujours opérationnels, et une solution serait de réduire la quantité de bande passante pour chaque utilisateur individuel.