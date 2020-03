Marshall Uxbridge Voice associe l’AirPlay 2 à un design rétro

Aujourd’hui, Marshall étend sa gamme d’enceintes de style vintage avec l’une de ses offres les plus compactes et les plus riches en fonctionnalités à ce jour. Entrant avec l’intégration d’AirPlay 2 et d’Alexa, le nouveau haut-parleur vocal Marshall Uxbridge offre un facteur de forme plus petit sans sacrifier le son ou la fonctionnalité. Tout est emballé dans le design signature de Marshall qui rappelle les amplis de guitare ainsi que d’autres équipements audio rétro. Rendez-vous ci-dessous pour voir de plus près ce que le dernier conférencier de l’entreprise a à offrir, ainsi que pour lancer les prix et la disponibilité.

Marshall Uxbridge vante AirPlay 2 et Alexa

La prise en charge d’AirPlay 2 n’est pas nouvelle en ce qui concerne les haut-parleurs Marshall, mais c’est certainement l’un des points forts de sa nouvelle voix Uxbridge. L’intégration avec la norme audio d’Apple signifie que vous pourrez profiter de l’audio pour toute la maison et de la prise en charge native d’iOS, macOS et AppleTV. Il est également livré avec Alexa intégré, vous permettant de tirer parti de l’assistant vocal comme vous le feriez sur un Echo.

Outre toutes les fonctionnalités intelligentes et la prise en charge de l’assistant numérique qui permet à Uxbridge Voice d’être à la hauteur de son nom, il existe également un design compact qui occupe une place centrale. Le look d’inspiration vintage de Marshall est bien sûr toujours aussi présent que jamais Mais le facteur de forme est nettement plus petit que la plupart des haut-parleurs précédents, du moins ceux équipés d’un ensemble de fonctionnalités similaires.

Malgré sa conception compacte, on dit que vous appréciez toujours la qualité sonore signature de Marshall, car Uxbridge Voice est «conçu pour créer un son tonitruant à partir de son cadre compact». En termes de spécifications, vous pouvez compter sur une plage de réponse en fréquence de 54-20 000 Hz, ainsi qu’un amplificateur de classe D de 30 W pour alimenter la matrice audio intégrée.

Un autre nouvel ajout à la conception cette fois-ci est une série de commandes physiques actualisées sur le haut du haut-parleur. Marshall a inclus de nouveaux rockers de volume avec Uxbridge Voice, s’écartant des boutons de type ampli qui ont orné les versions précédentes. En plus sont les boutons de volume, de basse, d’aigus et de lecture, il y a aussi une entrée pour désactiver le microphone compatible Alexa.

Prix ​​et disponibilité

Entrer avec un 199 $ étiquette de prix, le Marshall Uxbridge Voice sera officiellement disponible le 8 avril. L’enceinte est disponible en deux styles différents, un noir signature ainsi qu’un modèle avec une couche de peinture blanche. Marshall note également qu’un modèle contenant Google Assistant est en cours d’élaboration et prévoit de lancer un peu plus tard que le modèle AirPlay 2 et Alexa le 11 juin.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Plus.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore!