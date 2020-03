Marshall Uxbridge Voice: un haut-parleur à molaire

Il y a peu d’images plus iconiques, dans le domaine musical, qu’un amplificateur Marshall sur une scène où un groupe abandonne sa vie pour se connecter avec les 100, 1 000 ou 100 000 personnes avec lesquelles ils partagent le temps et l’espace. D’un petit groupe indépendant à Pete Townshend en écrasant une montagne avec sa guitare … voir l’un de ces artefacts bruyants crée toujours un sentiment spécial pour les mélomanes. Et l’entreprise le sait, et c’est pourquoi elle vous propose d’en avoir un sur votre bureau, étagère ou où vous le souhaitez.

Uxbridge Voice n’est pas le premier haut-parleur Marshall pour le marché intérieur, mais il est, jusqu’à présent, le plus économique de ceux conçus pour lui, sauf si nous le comparons avec l’ordinateur portable Stockwell II, avec laquelle il partage un prix: 199 euros. Cependant, il faut garder à l’esprit que cette dernière est une solution de mobilité, plus pensée pour nous accompagner lors de voyages, sorties et autres, que pour une utilisation en milieu domestique dans un certain lieu.

La première chose qui attire l’attention de cette enceinte est sa petite taille, si on la compare avec les autres enceintes du fabricant, 12,8 x 16,8 x 12,3 cm et un poids de 1,39 kilogrammes. À l’intérieur, nous trouverons un woofer et un tweeter, tous deux alimentés par un Classe D 30 ampères watts, plus que suffisant pour les besoins communs de l’environnement domestique. Puisqu’il ne s’agit pas d’un appareil destiné à être portable, il utilise une alimentation externe et n’a pas de batterie.

Concernant la connectivité, comme nous l’avons déjà mentionné au début, elle est compatible avec l’assistant vocal Alexaainsi qu’avec Airplay 2, et aussi avec Spotify Connect. Pour toutes ces fonctions, il utilise wifi y Bluetooth 5.0. Oh, et il est également possible de trouver une version dans laquelle l’assistant Amazon est remplacé par Assistant Google, pour les utilisateurs qui le préfèrent.

L’un des principaux avantages offerts par la compatibilité du Marshall Uxbridge Voice avec Alexa et Airplay 2 est que, si vous avez plus de haut-parleurs du même fabricant, vous pouvez créer des schémas sonores avec eux pour une ou plusieurs pièces. De cette façon, à partir de l’application que vous devez télécharger pour les gérer, vous pouvez créer différents schémas et, à tout moment, sélectionner celui que vous souhaitez utiliser.

L’arrivée de cette enceinte sur le marché est prévue le 8 avril, elle sera disponible en deux coloris (noir et blanc), dans les deux versions citées ci-dessus (Alexa et Google Assistant) et il est déjà possible de la réserver sur le site du constructeur . De plus, ceux qui le font de nos jours recevront un casque en cadeau Marshall Major III Bluetooth Noir.