Marvel a transformé l’armure de film d’IRON MAN en un transformateur

Il semble que Homme de fer est toujours prêt avec une nouvelle armure pour chaque occasion. Au fil des ans dans Marvel Comics (et les films MCU), Tony Stark a construit un arsenal considérable, avec une variété encore plus grande de combinaisons spécialisées, chacune avec ses propres améliorations, fonctionnalités et utilisations uniques pour tout scénario dans lequel le super-héros peut se retrouver. .

Un costume furtif? Vérifier. Un costume pour les missions sous-marines. Vérifier. Qu’en est-il des voyages dans l’espace lointain? Bien sûr. Qu’en est-il de l’armure sIron Man pour avoir tué les elfes noirs de Svartalheim? Étonnamment, un chèque à cela aussi. Cependant, une armure spéciale mérite d’être notée, car elle est plus que visible. Cela signifie que cela donnerait très probablement à Autobot Optimus Prime une course pour son argent – et il a en partie les films à remercier.

En relation: Quand Iron Man a combattu Magneto, qui a réellement gagné?

Dans la toute nouvelle série Avengers tous différents qui s’est déroulée en 2015, une nouvelle équipe d’Avengers est formée, composée de Captain America (Sam Wilson), du All-Mighty Thor, Vision, Mme Marvel, Nova, Spider-Man (Miles Morales), et Iron Man lui-même. Dans le tout premier numéro de la série et avant la formation de cette nouvelle équipe d’Avengers, Captain America sauve les civils d’un accident de la circulation sur le pont de Queensboro. Ensuite, Tony Stark vient chercher Sam dans sa voiture. Bien sûr, comme il s’agit de la voiture Tony Stark, elle peut voler. En survolant l’horizon de New York, ils discutent du fait qu’à ce moment-là, il n’y a pas d’équipe officielle d’Avengers, et Tony envisage de créer une nouvelle équipe après avoir passé du temps avec les Gardiens de la Galaxie à parcourir les étoiles. Cependant, avec l’effondrement récent de Stark Industries, Tony est contraint de vendre Avengers Tower. Cependant, en volant, ils remarquent Spider-Man (Miles Morales) qui a besoin d’aide pour faire face à un guerrier Chitauri attaquant à la tour. C’est alors que Tony Stark révèle une fonctionnalité encore meilleure à sa voiture au-delà du simple vol.

La voiture de Tony Stark est essentiellement un Transformer, mais avec ce flair signature de Stark. Non seulement cela, mais le costume se transforme en l’armure Hulkbuster qu’Iron Man utilise dans Avengers: Age of Ultron. Étant donné que ce film est également sorti la même année (2015), on pourrait imaginer que cela a été fait à cette fin comme une méthode amusante de promotion croisée. Le même costume Hulkbuster continuerait d’être présenté dans Avengers: Infinity War, ainsi que dans Avengers: Fin de partie.

Dans tous les cas, le fait que même la voiture de Tony Stark puisse devenir une armure ne fait que montrer combien d’efforts et de temps Stark a mis pour toujours être préparé et prêt. C’est presque une superpuissance en soi. Il est logique que Tony Stark souhaite toujours avoir ses principaux moyens de protéger les autres et d’aider à sauver la journée à proximité et accessible, quelle que soit la situation. Alors que certains peuvent penser que c’est exagéré, cela garantit que Homme de fer peut être disponible quand et où il est nécessaire dans l’univers Marvel, peu importe quoi.

Plus: Les armures les plus COOL d’Iron Man ne sont jamais arrivées au cinéma