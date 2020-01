Marvel a tué Iron Man pour de vrai (mais personne ne l’a remarqué)

La mort de Tony Stark dans le MCU a duré une décennie, mais Marvel a tué Homme de fer si tranquillement dans les bandes dessinées, les lecteurs ont à peine remarqué! Tony Stark a été laissé avec des blessures presque mortelles lors des événements de la Seconde Guerre civile en 2016, mais grâce à la magie de la bande dessinée alambiquée, il est revenu à la vie. Ou alors?

Des années plus tard, il a été révélé que Tony avait succombé à ces blessures mortelles et que l’un des plus grands héros de Marvel était mort depuis longtemps. Dans les bandes dessinées de Marvel, la mort est une porte tournante, donc lorsque le capitaine Marvel a tué Tony Stark pendant la Seconde Guerre civile, il était difficile de croire qu’elle resterait. Après avoir subi plusieurs blessures lors de la bataille, le corps de Tony a été mis en stase et Hank McCoy a été laissé pour essayer de trouver un moyen de le sauver. Mais après des tests approfondis, il s’est rendu compte … qu’il n’avait pas de solution raisonnable. Tony Stark était décédé. Mais ce n’était que le début de sa prochaine histoire.

CONNEXES: Iron Man 2020 lance la révolution robotique de Marvel

La présence de Tony n’a pas été manquée très longtemps. Grâce à ses expériences, il avait réussi à télécharger une approximation AI de son cerveau. Cette IA Tony a ensuite encadré RiRi Williams et même revêtu l’armure d’Iron Man. Grâce à sa vision avant-gardiste, Tony a pu «redémarrer» son corps et revenir du bord du gouffre. Pourtant, pendant un certain temps, les choses semblaient aller mal avec Tony, et il n’était pas sûr de son identité. Après un combat avec Ultron qui a laissé Tony fusionné avec son armure, il est devenu clair que Tony n’était pas vraiment la vraie affaire.

Grâce à un passage directement du livre de jeu de la résurrection des X-men, sa conscience d’IA téléchargée habitait maintenant un corps synthétique, ce qui le rendait plus comme The Vision qu’Iron Man. Maintenant, AI Tony est sur le point de devenir un super méchant. Reconnaître Tony pour qu’il soit mort depuis longtemps est une décision audacieuse de Marvel et tandis que son absence reflète le vide laissé par le sacrifice de Tony dans Avengers: Fin de partie il est encore difficile d’avaler la mort d’un héros aussi emblématique survenu avec si peu de fanfare. Un autre choix audacieux fait par Marvel était de faire combler le vide de Tony par son frère secret Arno Stark. Avec tout le génie de Tony, sa beauté et un costume Iron Man, il a toutes les qualités pour porter le flambeau de Tony, mais peut-il se distinguer de son frère plus célèbre? Et que va devenir Tony?

Le mauvais A.I. l’approximation revient du côté des anges, et devient bffs avec The Vision? Ou la saveur originale de Tony reviendra-t-elle au pays des vivants? Avec Marvel taquinant le mariage de Tony Stark et Emma Frost cette année, il est possible que la future mariée présumée de Tony puisse appeler en faveur de ses frères mutants pour ressusciter le playboy, le génie milliardaire en échange des clés de son vaste industriel Homme de fer Empire. Si ce n’est pas le vrai amour, qu’est-ce que c’est?

PLUS: Le nouvel IRON MAN 2020 d’Arno Stark de Marvel arrive enfin