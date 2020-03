MARVEL d’Alex Ross emmène les fans dans le temps

Un écart de vingt-cinq ans peut être plus long que d’habitude pour un suivi spirituel, mais le trajet kaléidoscopique à travers MERVEILLE, la nouvelle série d’anthologie livrée par Kurt Busiek et Alex Ross, vaut bien l’attente. Chargé de créativité, le premier numéro propose trois histoires audacieuses d’équipes créatives diverses et talentueuses. Lorsqu’il est mélangé, c’est un résultat supérieur à la somme des parties itws dans un spin psychédélique faisant écho au Sandman de Gaiman.

Se présentant comme un terrain de jeu de tout raconter, Busiek et Ross s’associent après MARVELS: EPILOGUE de l’an dernier. Cette fois, c’est Alex Ross à la barre de la série MARVEL, qui organise une fusée qui saute dans le temps et qui chevauche la frontière entre le fantastique et le banal dans la vie des plus grands personnages de Marvel, perpétuant l’esprit des MARVELS de 1994 qui ont lancé leurs deux carrières vers de nouveaux horizons. les niveaux. Cette fois, ils ont amené quelques amis pour la balade, avec une écurie comprenant l’artiste Nexus et rétro-spécialiste Steve “The Dude” Rude, et le scientifique du MIT Sajan Saini, écrivant sa première incursion dans les bandes dessinées de super-héros grand public aux côtés de Frank Espinosa dans un conte Spider-Man richement peint.

La série promet d’être “une corne d’abondance de contes répartis dans l’ensemble de l’univers Marvel tel que visualisé par certains des meilleurs artistes et créateurs du domaine” par le rédacteur en chef de Marvel, Tom Brevoort lors d’une conversation avec Marvel.com. La série, «organisée» par Ross, «est vraiment une vitrine d’artiste, avec Alex apportant son œil éclairé au choix des collaborateurs, recrutant ses praticiens préférés de l’art pour aller en ville sur certains de leurs personnages préférés mutuels», a-t-il dit. a continué. “Ça va être une explosion pour les yeux!”

L’anthologie débute avec certains des arts les plus imaginatifs que Ross a produits depuis des années au service d’une histoire de cadrage de style Doctor Strange, et garde le pied lourd sur le gaz alors que le lecteur est catapulté à travers deux vignettes sauvages axées sur Spidey et The Avengers , se déroulant respectivement au début du mariage de Peter avec Mary Jane et au début de l’âge d’argent. L’écriture de Busiek et Saini en particulier semble frôler la pointe psychologique, qui, combinée aux talents de Rude et d’Espinosa, brûle respectivement avec un délire déformé qui déborde simplement de la passion que ces créateurs ont pour la matière.

Tout en appelant MARVEL une suite de MARVELS peut sembler ténu sur le papier, car MARVEL présente plus une sensation de retour aux anciennes anthologies d’horreur “House of Mystery” d’antan, le titre porte toujours avec lui certaines des “man- dans la rue »se sentent Busiek et Ross rendus célèbres il y a si longtemps avec leur protagoniste journaliste Phil Sheldon dans les pages de MARVELS. MARVEL # 1 présente également le retour de Steve “The Dude” Rude sur les pages de Marvel Comics pour la première fois depuis Captain America en 2003: What Price Glory? Les numéros à venir promettent des histoires plus folles de suspense, avec des artistes comme Bill Sienkiewicz (New Mutants) et Dan Brereton qui devraient contribuer aux prochains numéros.

On dirait que ça va être un tour. MERVEILLE # 1 est disponible dès maintenant dans votre librairie de bandes dessinées locale.

