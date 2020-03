Marvel devrait augmenter la sortie de Black Widow (pas la retarder)

Marvel Studios devrait envisager de déménager Veuve noirela date de sortie de la version au lieu de la retarder. Depuis plusieurs mois, Marvel fait la promotion du lancement de la phase 4 avec le film solo de Scarlett Johansson, mais la dernière campagne de marketing de Black Widow n’a pas encore commencé. Black Widow ne devant pas ouvrir avant la première semaine de mai, il reste encore beaucoup de temps pour le marketing, même si la date de sortie est avancée.

Au cours des dernières semaines, l’épidémie de coronavirus a vu de nombreuses facettes du monde changer, et l’industrie cinématographique ne fait pas exception. Les conventions et les festivals de films ont été annulés, les productions ont été retardées et, plus récemment, il a été annoncé que No Time To Die avait été retardé de sept mois. La sortie de Black Widow devant démarrer la saison estivale, il n’a pas fallu longtemps à beaucoup pour se demander si Disney et Marvel retarderaient également le film. Il a depuis été signalé que Disney ne prévoyait pas de retarder Black Widow, ce qui n’est pas une surprise étant donné les maux de tête que cela causerait à Marvel lors du remaniement de la phase 4.

Cependant, il pourrait s’avérer bénéfique pour Marvel de déplacer la date de sortie de Black Widow à la place. Avec sa précédente date de sortie mi-avril, No Time To Die devait être la plus grande sortie du mois et occuper les écrans IMAX pendant trois semaines consécutives jusqu’à l’arrivée de Black Widow. Après le retard, avril est désormais dépourvu de superproductions qui pourraient rivaliser avec le week-end d’ouverture de Black Widow. Le seul film comparable à proximité de Black Widow est Mulan de Disney en train de repenser, mais la date de sortie de Mulan le 27 mars signifie qu’il sera disponible pendant plus d’un mois au moment où Black Widow devrait faire ses débuts.

Déplacer Black Widow d’une semaine ou deux en avril donne à Marvel et Disney plus de temps pour potentiellement dominer le box-office avant l’arrivée d’une véritable concurrence. Les sorties les plus importantes des deux dernières semaines d’avril sont le film de vengeance Promising Young Woman, le film d’horreur de Scott Cooper Antlers et le thriller dirigé par Janelle Monáe Antebellum. Il est difficile d’imaginer l’un de ces films contestant le film MCU, étant donné que les projections actuelles ont Black Widow gagnant un week-end d’ouverture de 115 millions de dollars, occupant la première place au box-office.

En plus de donner à Black Widow plus de temps dans les cinémas avec peu de concurrence, il est également possible qu’une date de sortie antérieure soit bénéfique pour la sortie du film en Chine. Des milliers de théâtres ont été fermés en Chine en raison du coronavirus, mais le pays signale également des signes de réussite de la propagation de la maladie (via ScienceMag). Si des progrès continuent d’être réalisés sur ce front, la Chine – le plus grand marché international du monde – pourrait potentiellement rouvrir les cinémas plus tôt que d’autres pays avec des restrictions similaires. Les films Marvel ont prospéré à plusieurs reprises en Chine, qui sera encore une fois un territoire clé pour Black Widow.

À ce stade, il n’y a aucun signe que Marvel et Disney envisagent de déplacer la sortie de Black Widow. Il ne sera pas surprenant s’ils choisissent de le jouer en toute sécurité avec le coronavirus et espèrent que tout est revenu à la normale d’ici mai plutôt que de tenter le destin en essayant de sortir le film un peu plus tôt. Le virus devrait entraîner une baisse de 5 milliards de dollars au box-office mondial, et Black Widow pourrait perdre des millions s’il ouvre trop tôt. Mais l’absence de No Time To Die en avril laisse le mois avec un gigantesque trou que Marvel peut facilement combler en libérant Veuve noire plus tôt.

