Marvel: Les 15 Avengers Féminines les Plus Puissantes

Dans les bandes dessinées, l’équipe des Avengers a constamment changé. Les membres se joindront et partiront, prendront en charge et abandonneront le commandement. C’est toujours triste de voir nos favoris quitter l’équipe, mais au moins cela a toujours ouvert des opportunités pour de nouveaux héros de rejoindre les Avengers.

Certains des héros Marvel les plus puissants ont fait partie de l’équipe Avengers, et bien sûr, il y avait aussi d’autres favoris. Naturellement, avec autant de héros qui vont et viennent, beaucoup d’entre eux étaient des femmes. Nous avons ici une liste de quinze des personnages féminins les plus puissants à avoir jamais fait partie de l’équipe Avengers.

Mis à jour le 25 mars 2020 par George Chrysostomou Avec la sortie imminente de Black Widow, il semble approprié que nous revisitions les Avengers et jetons un coup d’œil à des femmes encore plus puissantes qui ont honoré les rangs de l’équipe – dont il y en a certainement plus que beaucoup!

15 Doreen Green (AKA Squirrel Girl)

Il semble étrange de lancer cette liste avec un héros qui a été utilisé pour le soulagement de la bande dessinée au fil des ans. Cependant, Doreen Green semble détenir un cadeau puissant. Ce n’est pas seulement sa relation avec les écureuils! Squirrel Girl semble être complètement imbattable.

Elle a abattu des Titans comme Thanos et fait face à des chances insurmontables et pourtant sort toujours victorieuse de l’autre côté. C’est une capacité que personne ne peut tout à fait comprendre, mais le héros a servi dans des équipes comme les Grands Lacs et les Avengers américains en tant que joueur clé.

14 Janet van Dyne (AKA Wasp)

Janet van Dyne gagne sa place sur cette liste pour une multitude de raisons. Par exemple, elle est l’une des cinq membres fondateurs d’Avengers – et la seule femme originale de l’équipe. Mais la Guêpe s’est également révélée être un formidable héros à part entière. Beaucoup la connaissent soit dans le contexte des Avengers, soit dans le cadre de sa relation avec Ant-Man. Mais Janet a toujours été un personnage avec une morale et des opinions fortes, et elle n’a jamais eu peur de les partager. Elle ne s’est jamais non plus laissée compromettre.

La Guêpe a des capacités que nous connaissons et reconnaissons tous – la capacité de rétrécir et de voler, ainsi que de grandir dans des proportions géantes (bien que ces dernières aient du mal à le faire). Mais elle est aussi intelligente et déterminée. Toutes ces fonctionnalités ont fait d’elle un leader solide pour les Avengers, lorsque le temps l’a appelé.

13 Laura Kinney (AKA X-23 / Wolverine)

Clone mutante du Wolverine, Laura a eu une vie difficile jusqu’à présent mais est devenue un véritable héros malgré ce qu’elle a été créée pour être. Elle a fait partie de plusieurs équipes et a participé à l’Avengers Academy et avec l’équipe de l’Avengers Arena.

Bien qu’elle n’ait pas encore siégé sur la liste principale de l’équipe, maintenant qu’elle a pris le manteau de Wolverine, il est probable qu’à l’avenir, elle se tiendra aux côtés du capitaine Marvel. Ses griffes et ses capacités de guérison la rendent extrêmement mortelle!

12 Brunnhilde (alias Valkyrie)

L’inclusion de Brunnhilde dans cette liste est un peu longue, car elle n’a jamais été membre des Secret Avengers. Mais c’est assez proche pour qu’on le compte, car elle mérite d’être sur cette liste. Comme toutes les Valkyries, Brunnhilde possède tous les attributs connus des Asgardiens. Durée de vie prolongée, résistance et durabilité supplémentaires, etc. Elle a également un facteur de guérison amélioré. Ce qui la distingue des Asgardiens, c’est sa capacité à percevoir ceux qui sont en danger de mort – comme toutes les Valkyries.

Elle peut se transporter et transporter les mourants (ou les morts) sans aide. Brunnhilde est l’une des meilleures combattantes à sortir d’Asgard. Elle est sans pareille, sauf Sif (et même alors, elle n’a jamais vraiment été mise à l’épreuve). Elle est une excellente combattante à l’épée, et évidemment brillante également à cheval.

11 Julia Carpenter (AKA Spider-Woman / Arachne, Madame Web)

Julia Carpenter, alias Spider-Woman. Enfin, une des Spider-Women, en tout cas. Julie a quelques autres alias connus, comme Arachne et Madame Web. Son incarnation de Spider-Woman est apparue pour la première fois pendant Secret Wars, où elle s’est avérée être un membre essentiel de l’équipe.

Julia possède une multitude de capacités qui la rendent extrêmement utile – et dangereuse pour ses ennemis. Comme d’autres qui ont porté le surnom d’araignée, Julia a une force, une vitesse, une agilité et une endurance super. Elle est également très durable et a la guérison accélérée que tant de héros souhaitent. Si cela ne suffisait pas, Julia a également des capacités psioniques pour compléter sa base de pouvoir.

10 Ororo Munroe (AKA Storm)

Ororo (alias Storm) est un autre personnage qui ne pourrait jamais être laissé de côté. Storm est, bien évidemment, un mutant. Mais elle est forte, avec la capacité de contrôler la météo (pour le moins). Elle est sans aucun doute l’un des mutants les plus puissants du monde, et c’est uniquement en ce qui concerne ses capacités et ses pouvoirs.

Storm est également membre des X-Men, donc certains se demanderont probablement comment elle a pu avoir le temps de rejoindre les Avengers. Mais des héros comme Storm auront toujours le temps de rejoindre le plus d’équipes possible, du moins semble-t-il. Ororo est également une personne incroyablement fondée. Elle a créé des liens solides avec d’innombrables autres personnages de Marvel et en a sauvé beaucoup plus.

9 Angelica Jones (AKA Firestar)

En dépit d’être un mutant, Firestar est en fait bien connue pour son partenariat avec Spider-Man et pour son rôle dans le cadre des Avengers. En commençant comme membre de soutien, Jones a finalement obtenu l’adhésion à part entière à l’équipe héroïque.

Ses pouvoirs ardents sont tous basés sur la manipulation d’énergie et le personnage a grandi en force tout au long de son séjour dans Marvel Comics. Elle est facilement l’une des femmes les plus dangereuses de cette liste et détiendra toujours en elle un pouvoir incroyablement destructeur.

8 Jessica Jones (AKA Power Woman / Jewel / Knightress)

Jessica Jones est un autre de nos héros qui a porté de nombreux noms différents. Plus récemment, elle a été un héros en utilisant simplement son vrai nom comme identité. Mais elle a également utilisé Power Woman, Jewel et Knightress.

La superpuissance la plus évidente de Jessica est la super force. Cela semble simple et agréable, mais Jess a maîtrisé l’utilisation de sa force pour faire face à presque toutes les situations qui lui sont lancées. De l’effraction ou de la sortie d’une situation, au vol (certains diront qu’elle est juste très bonne pour sauter), à faire face à ses ennemis.

7 Jocasta

L’une des nombreuses créations d’Ultron, Jocasta est significative en ce qu’elle s’est rebellée contre son ancien maître et a pris le parti des Avengers. Elle travaille aux côtés de l’équipe depuis un certain temps et fait partie intégrante du programme de formation de l’Avengers Academy.

Mis à part son armure protectrice qui est incroyablement utile au combat, Jocasta est extrêmement intelligente et peut utiliser la technologie, contrairement à tout humain. Ses capacités ne peuvent pas vraiment être reproduites, ce qui en fait l’un des héros les plus uniques de cette liste.

6 Monica Rambeau (AKA Photon / Spectrum / Captain Marvel)

Monica Rambeau est un super-héros qui mérite d’être mentionné – et qui mérite d’être ajouté à cette liste. Elle a perdu plusieurs noms dans sa vie qui lui a fait gagner du temps. Actuellement, elle passe par Spectrum, mais elle est également partie par Photon, Captain Marvel, Pulsar et Daystar. Monica a acquis ses super pouvoirs grâce à l’exposition, par opposition à la naissance. Mais cela ne l’a pas ralentie. Elle a très probablement l’ensemble de pouvoirs le plus unique.

CONNEXES: Nous méritons un VRAI film féminin Avengers, pas le service de fans de Endgame

Elle peut se transformer en n’importe quelle forme d’énergie, pour laquelle elle a trouvé d’innombrables utilisations. Elle a acquis la capacité de voler, de devenir invisible et est même devenue immortelle grâce à ses pouvoirs. Lorsqu’elle est sous forme d’énergie, Monica a une astuce très unique qu’elle peut faire. Ceux qui peuvent absorber de l’énergie peuvent absorber Monica. La combinaison la plus connue et la plus célèbre est bien sûr Captain Marvel (Carol Danvers) et Monica. Mais Monica a également aidé à garder Vision en vie en lui prêtant ses énergies.

5 Wanda Maximoff (AKA Scarlet Witch)

Wanda Maximoff a l’une des histoires les plus compliquées de l’univers Marvel, qui dit quelque chose. Sa vie de famille et d’amour est une histoire en soi, mais ce n’est pas la raison pour laquelle elle a été incluse dans cette liste. Wanda a repris de nombreux autres noms au cours de ses voyages, mais son nom le plus connu est la sorcière écarlate.

En tant que sorcière écarlate, elle a rejoint les Avengers, a combattu d’innombrables dangers et bien plus encore. La sorcière écarlate a fait face à de nombreuses menaces uniques, certaines dépassant même les capacités du docteur Strange lui-même. Wanda peut déformer la réalité avec un peu plus que son esprit et sa volonté. Cela peut être une ressource solide, ainsi qu’une menace importante. Wanda a connu des hauts et des bas, mais a toujours été du côté du bien, se battant pour ses convictions.

4 Jennifer Walters (alias She-Hulk)

Jennifer Walters, alias She-Hulk, est l’une des femmes les plus fortes du monde. Et nous ne parlons pas seulement au sens physique – bien qu’il y ait cela. Comme beaucoup d’autres, She-Hulk n’est pas le seul alias qu’elle a adopté. Cependant, c’est celle pour laquelle elle est la plus connue.

Jennifer possède de nombreuses capacités connues de Hulk. Cependant, jusqu’à récemment, il y avait une différence majeure entre le Hulk qui réside dans Bruce Banner et le Hulk qui réside dans Jennifer: Jennifer n’a jamais perdu son sens de soi sous sa forme Hulk. Ou du moins, elle l’a rarement fait. Avoir un contrôle supérieur sous sa forme Hulk lui a permis de faire un travail de héros plus délicat, tout en limitant le risque qu’elle représentait pour les civils à proximité.

3 Jane Foster (AKA Mighty Thor)

Jane Foster a également gagné une place sur cette liste, même si elle n’a pas été Avenger pendant très longtemps. Pendant qu’elle était un super-héros, elle portait le nom de Thor (bien que beaucoup l’appellent le Mighty Thor, dans le but de la distinguer de Thor Odinson).

Jane possédait tous les pouvoirs que nous attendions de Thor lui-même. Cependant, elle semblait utiliser Mjolnir différemment qu’Odinson. C’est peut-être son éducation avancée qui lui a permis de bouger le marteau comme elle l’a fait? Elle a continué en tant que Thor, même lorsque manier Mjolnir la tuait littéralement. Sa détermination à combattre le mal et à protéger le monde contre Malekith en dit long sur son personnage.

2 Greer Grant Nelson (AKA Tigra)

Bien que Tigra ne puisse pas égaler les pouvoirs d’un héros comme Jessica Jones ou Squirrel Girl, elle apporte quelque chose d’unique à l’équipe. Ses capacités de chat, son combat au corps à corps expert, ses compétences acrobatiques, sa formation policière, ses sens améliorés et sa protection psychique font d’elle l’un des Avengers les plus complets.

De plus, en raison des origines mystiques de ses capacités, le personnage peut être bien plus magique que nous ne le pensons. Elle était même une fois candidate à devenir la Sorcière Suprême! Elle est une partie très importante de la liste des Avengers qui ne peut être ignorée de cette liste.

1 Carol Danvers (alias Mme Marvel / Captain Marvel)

Carol Danvers a eu une histoire longue et compliquée dans l’univers Marvel. Elle est actuellement connue sous le nom de Captain Marvel, mais elle est également connue sous de nombreux autres noms. Carol a porté les noms Binary, Ms. Marvel, Warbird et une dizaine d’autres. Carol est un autre héros qui a acquis ses pouvoirs grâce à l’exposition. Elle a une force surhumaine, une durabilité et bien plus encore.

Grâce à ses pouvoirs, elle peut voler et est même protégée dans le vide de l’espace. L’une des caractéristiques les plus fortes de Captain Marvel est sa capacité à absorber et à manipuler le pouvoir et l’énergie. Carol a fait partie de quelques incarnations différentes des Avengers. À un moment donné, elle était même le leader de l’équipe. Plus récemment, elle a joyeusement suivi l’exemple de T’Challa sur les Avengers, où elle a aidé à protéger le monde contre toutes les nouvelles menaces.

