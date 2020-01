Marvel révèle la connexion secrète du chevalier noir à [SPOILER]

Avertissement: SPOILERS for Ruins of Ravencroft: Sabretooth

Marvel’s Chevalier noir a une histoire légendaire dans les bandes dessinées, car la version originale du personnage est antérieure à Marvel Comics elle-même. Dans les bandes dessinées actuelles, le premier Black Knight est toujours là et il vient d’apparaître dans l’un des endroits les plus improbables imaginables: le Ravencroft Institute.

Black Knight a fait ses débuts dans Black Knight # 1 d’Atlas Comics. Le héros est un guerrier recruté par Merlin, brandissant la lame d’ébène, qui a été forgée par le sorcier lui-même à partir d’une météorite. Principalement, il y avait trois chevaliers noirs dans les bandes dessinées. Le premier était Sir Percy de Scandia. Le second, un biologiste nommé Nathan Garrett. Le troisième et le plus populaire est Dane Whitman, un membre des Avengers qui devrait apparaître dans le prochain film Eternals.

Dans Ruins of Ravencroft: Sabretooth, la bande dessinée remonte à 1909. Dix ans après la construction de l’Institut Ravencroft par Jonas Ravencroft, un patient est attaché à un lit d’hôpital. Le patient maudit le personnel et leur dit qu’il exige leur attention parce qu’il est «Sir Percy of Scandia». Il prétend avoir été envoyé à ce jour par une “sorcière” nommée Morgan Le Fay. Le premier chevalier noir menace Ravencroft de le libérer.

Malheureusement, l’appel de Sir Percy de Scandia n’est pas pris au sérieux. Ravencroft dit au Chevalier noir qu’il obtiendra l’aide dont il a besoin alors qu’il part en roue. Naturellement, le chevalier noir lui dit qu’il récupérera sa lame et “écorchera vif”. L’un des médecins demande à Ravencroft s’il pourrait dire la vérité et est immédiatement arrêté en tant que propriétaire de l’asile qui le compare au Père Noël.

De toute évidence, le chevalier noir dit la vérité. Morgan Le Fay a été le premier super-vilain du héros. La demi-sœur du roi Arthur, Le Fay aurait certainement pu utiliser la magie ou une sorte de sorcellerie pour l’envoyer à nos jours. Bien que cela puisse sembler invraisemblable à Ravencroft, il semble que le chevalier noir dise la vérité.

Les ruines de Ravencroft: Sabretooth est une plongée remplie d’œufs de Pâques dans le passé de Marvel sous un tout nouvel angle. Il existe d’innombrables indices sur la façon dont Ravencroft a façonné l’univers Marvel Comics et de nouvelles versions de personnages plus anciens. Malheureusement pour Sir Percy de Scandia, il a été envoyé à un endroit et à un moment où son histoire ne serait probablement pas crue. Malheureusement, le Chevalier noir vient de devenir le dernier patient de l’Institut Ravencroft. Il reste à voir combien de temps il sera institutionnalisé.

