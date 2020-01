Marvel & # 039; s Spider-Man: Black Cat & # 039; s Hidden Doll Locations Guide

Spider-Man PS4 offre aux joueurs une grande variété de missions et d’objectifs de quête principaux et facultatifs à atteindre. Que ce soit l’histoire cinématographique mettant en vedette une grande majorité de la galerie des voyous de Spider-Man ou la collecte de pigeons à travers les toits de New York, Spider-Man PS4 ne manque pas de contenu. L’une des nombreuses quêtes secondaires du jeu est la mission de collecte de poupées Black Cat. Comme son nom l’indique, Spidey doit trouver toutes les poupées Black Cat dans la ville afin de recevoir un costume unique et esthétique.

Ces poupées peuvent être difficiles à localiser. Même compte tenu de leurs icônes sur la carte, localiser chaque poupée peut être un exploit, même pour un joueur aux yeux d’aigle. Chaque poupée contient un indice visuel ou un repère pour affiner sa position. Ce guide fournira quelques fonctionnalités clés de chaque emplacement afin d’aider les joueurs dans leur recherche de ces objets de collection.

Pour que les joueurs commencent leur voyage de collecte de chats, Spider-Man doit atteindre un certain point de l’histoire. Pour lancer cette série de quêtes, les joueurs n’ont qu’à poursuivre les quêtes de l’histoire principale. Finalement, Spider-Man devra trouver l’une des poupées de Black Cat, heureusement, cette première poupée est facile à localiser et les joueurs recevront des conseils pour trouver l’emplacement général de la poupée.

Après avoir localisé cette première poupée, la carte de NYC sera remplie d’environ 11 symboles de chat. Ceux-ci serviront de lieu pour chaque implantation de poupée chat. Cela fournira aux joueurs une idée générale de l’endroit où chaque poupée sera cachée.

L’un des nombreux chats cachés dans la ville de New York est situé dans la partie la plus au nord de la carte, à Harlem. L’emplacement de ce chat sera marqué par l’insigne du chat. Dirigez-vous vers le symbole du chat et interagissez avec l’appareil photo fourni afin de localiser la poupée.

Le moyen le plus simple de localiser cette poupée est de rechercher dans les environs la peinture murale Black Cat située sur l’un des toits. Ces peintures murales seront l’indice le plus courant de l’emplacement de chaque poupée, alors sachez à quoi ressemble la murale. Cette peinture murale particulière sera placée sur la porte de l’entrée d’un toit, à l’intérieur de la porte, les joueurs trouveront la poupée. Prenez une photo de l’article et poursuivez la recherche.

Pour trouver le chat situé dans la partie supérieure ouest, les joueurs doivent d’abord se diriger vers l’emplacement marqué pour l’implantation. Une fois là, le chat sera proche sinon un peu plus haut que l’emplacement d’implantation fourni.

Cherchez un toit qui a deux ensembles de fenêtres de forme triangulaire. Le chat sera situé sous une trappe placée entre ces deux ensembles de fenêtres triangulaires. Dirigez votre appareil photo vers la poupée et prenez une photo.

Le chat dans la section Upper East Side de la carte est heureusement l’un des plus faciles à trouver du groupe. Dirigez-vous vers l’emplacement d’implantation et regardez en bas. Une fois en regardant vers le bas, vous trouverez un bâtiment avec un toit sphérique, repérez le bâtiment jusqu’à ce que vous trouviez une murale de chat noir sur le mur du bâtiment. Une fois cette murale trouvée, regardez à gauche et vous découvrirez la poupée.

Le chat Northern Midtown est l’une des poupées les plus difficiles à trouver. Après avoir localisé la position d’implantation, regardez vers le bas et vers la droite. Parmi les toits, les joueurs trouveront un toit qui abrite un château d’eau. C’est le toit où se trouve le chat. Une fois que vous avez trouvé le château d’eau, continuez à déplacer la caméra vers la droite jusqu’à ce que vous trouviez une porte, à l’intérieur de cette porte se trouve la poupée en question. Prenez une photo et dirigez-vous vers la deuxième poupée de Midtown.

Le chat du sud de Midtown sera marqué par une autre murale du chat noir. Après avoir trouvé l’implantation, regardez vers votre droite jusqu’à ce que la murale soit dans le cadre. Après avoir trouvé la murale, les joueurs devront déplacer la caméra vers le bas, le chat se trouvera à l’intérieur des portes directement sous la murale.

Le chat trouvé dans la section nord de Hell’s Kitchen sera marqué par une autre peinture murale Black Cat. Une fois à l’implantation, regardez immédiatement vers le bas et les joueurs trouveront une murale au-dessus d’une bijouterie. Le chat sera situé dans la fenêtre d’affichage de gauche. Prenez une photo et ajoutez-la à votre collection Black Cat.

La section sud de Hell’s Kitchen abrite sans doute les plus difficiles à voir et à découvrir. Après avoir atteint l’implantation, regardez tout droit, vous y trouverez un toit criblé de graffitis. Sur ce toit, cherchez la gaine de ventilation ouverte et vous trouverez le chat en question. Ce chat peut être difficile à trouver au début étant donné la nature sombre de la gaine de ventilation et le pelage sombre du chat, mais regardez vers la gauche des graffitis et vous le trouverez en un rien de temps.

Le chat caché à Greenwich se trouvera directement en face de l’implantation. Déplacez légèrement la caméra vers la gauche et recherchez un toit avec deux tables avec des parapluies. Ces tables seront faciles à trouver compte tenu de leurs parapluies orange vif. Regardez à droite des tables et vous trouverez une porte ouverte, le chat sera caché à l’intérieur de cette porte.

L’implantation située dans le quartier chinois obligera les joueurs à regarder à droite pour trouver la poupée cachée. Recherchez un toit avec des fenêtres triangulaires et des graffitis. Une fois trouvée, la poupée sera placée à l’intérieur d’une fenêtre ouverte dans la structure triangulaire. Regardez à gauche de la murale graffiti et vous ne la manquerez pas.

L’implantation du quartier financier de l’Est sera juxtaposée à une grande structure de planches de construction. Sur cette structure, une autre fresque Black Cat peut être trouvée. Regardez directement à travers l’échafaudage de cette structure et les joueurs trouveront la poupée chat noir du quartier financier oriental.

La dernière poupée de chat noir se trouvera dans le sud du quartier financier, près de la baie. Cette poupée oblige les joueurs à regarder vers le bas et à droite de l’implantation. Sur le toit d’un petit immeuble, les joueurs trouveront une autre peinture murale Black Cat et la dernière poupée sera cachée sous une trappe.

Après avoir trouvé toutes les poupées de chat noir, les joueurs débloqueront une dernière étape de la quête latérale du chat noir. Cela fournira un emplacement pour trouver le costume convoité. La récompense pour avoir trouvé toutes les poupées est un élégant costume noir et rouge qui servira à distinguer les joueurs suffisamment diligents pour rechercher des chats intelligemment cachés. Après avoir terminé la quête, profitez du costume esthétique Dark Suit dans l’action de fronde Web de Spider-Man PS4.

Spider-Man PS4 est maintenant disponible sur PS4.