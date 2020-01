Marvel & # 039; s Spider-Man: Guide des défis du Taskmaster & # 039; s

Spider-Man de Marvel fournit une version photo-réaliste de New York City pour que les joueurs puissent se balader et explorer. Le jeu propose une grande variété de missions et de défis auxquels les joueurs peuvent participer. Qu’il s’agisse de missions d’histoire, de missions de combat sporadiques, des défis environnementaux de Harry ou des défis difficiles du Taskmaster.

Les défis de Taskmaster sont quelques missions sélectionnées qui testent tout l’arsenal de compétences Web de Spider-Man. Les défis de Taskmaster sont une variété d’épreuves qui classent les compétences d’un joueur avec une médaille de bronze, d’argent ou d’or. Avec suffisamment de médailles d’or, les joueurs recevront des jetons de défis qui peuvent être utilisés pour acheter et améliorer des combinaisons et des gadgets. Ces défis Taskmaster se déclinent en 4 modes différents: furtivité, combat, bombe et drone. Ce guide décrira la meilleure façon de surmonter les défis du Taskmaster, avec le moins de difficulté.

Sans doute le plus facile des 4 défis, les essais furtifs obligent les joueurs à vaincre un éventail d’ennemis sans être détectés. Cela nécessite que les joueurs aient une connaissance intime des mécanismes furtifs du jeu.

Face à ces défis, assurez-vous de noter le compteur de détection de votre ennemi. Ceci est affiché avec un diamant au-dessus de la tête d’un ennemi. Si le diamant est blanc avec un point d’interrogation au milieu, alors ils ne soupçonnent pas Spidey et sont libres de les assommer. Cependant, si ce même diamant commence à se remplir d’une couleur orange, alors ils prennent note de votre présence. Assurez-vous de sortir et de vous cacher jusqu’à ce que le mètre diminue avant d’engager l’ennemi. S’il est découvert, Spidey échouera à la mission et sera obligé de redémarrer.

Pour terminer la mission, les joueurs doivent utiliser le perchoir de Spider-Man ou les éliminations de frappe Web. Ces deux techniques sont des mouvements amicaux furtifs et le choix entre les deux est à la discrétion d’un joueur particulier. Mais lorsque l’on discute de l’efficacité du temps, le retrait de la grève Web est le plus rapide des deux choix. Utiliser cette technique à bon escient sur le démontage de la perche. peut garantir qu’un joueur obtient une médaille d’or au cours du retrait de la perche le plus lent mais le plus cinématographique.

Comme son nom l’indique, les défis de combat obligent les joueurs à vaincre un nombre défini de méchants dans les plus brefs délais. Bien qu’ils ne soient pas les méchants les plus durs du jeu, les hommes de main du Taskmaster sont une force avec laquelle il faut compter et nécessitent un web-slinger de haut niveau pour vaincre.

Ces méchants se présentent sous les formes standard combattues tout au long du jeu: ennemis normaux, ennemis lourds, ennemis du bouclier anti-émeute, etc. et nécessiteront toutes les compétences apprises tout au long de l’histoire. Il est impératif que les joueurs terminent cet essai le plus rapidement possible afin de répondre à l’exigence de médaille d’or.

L’un des moyens les plus rapides de terminer ces essais de combat est d’utiliser le gadget de grenade à impact. Cela neutralisera un groupe d’ennemis d’un seul coup et est un bon moyen de gagner du temps face à des groupes plus importants. La compétence de finisseur de chaîne est une autre bonne compétence à utiliser car elle permet à Spider-Man d’enchaîner ses puissants mouvements de finition consécutivement. Si les joueurs ont 3 mètres de focalisation, cette capacité peut conduire à 6 ennemis vaincus en succession rapide, économisant ainsi une grande partie du temps.

La chose la plus importante à retenir face à ces défis de combat est que le temps presse. Assurez-vous de choisir des stratégies rapides pour expédier rapidement vos ennemis. Afin de recevoir la médaille d’or et d’atteindre un jeton de défi.

Ce défi nécessite que Spider-Man se dirige vers des lieux de bombardement indiqués sur la carte et les désarme dans un délai défini. Pour réussir à surmonter ces défis, un joueur doit être bien versé dans l’art du web-swing.

Pour vaincre ce défi, les joueurs doivent utiliser le mouvement rapide de tyrolienne de Spidey et sa capacité de lancement de points. Cela permet aux joueurs de se déplacer d’un endroit à un autre à un rythme rapide. Assurez-vous de vous diriger d’abord vers les bombes les plus proches et de vous diriger vers les bombes plus loin de Spider-Man.

Lorsque vous êtes sur une bombe, entrez la commande de lancement L1 et R1 et vous serez invité à écraser le bouton R1 pour détruire la bombe. Plus vite vous tirez des munitions Web sur la bombe, plus vite elle sera démontée. Assurez-vous de faire attention et de ne pas aller trop lentement ou vous manquerez votre chance de détruire la bombe et de progresser. Après avoir détruit une bombe, rincez et répétez jusqu’à ce que le défi soit terminé.

Plus un joueur accomplit rapidement ces défis, plus il est susceptible de recevoir une médaille d’or et, à son tour, un autre jeton de défi.

Les défis de drones sont de loin les plus difficiles à terminer parmi ces essais. Ce sont des défis dans lesquels Spider-Man doit suivre le schéma de vol sporadique d’un drone Taskmaster et balancer à travers les bulles bleues qu’il laisse dans son sillage. Ce défi teste la réaction d’un joueur et sa capacité d’élingage sur le Web afin de terminer l’essai en temps opportun.

Ce type de défi est de loin le plus frustrant à relever. Il est extrêmement difficile de suivre la trajectoire de vol aléatoire du drone et de traverser toutes les bulles qu’il laisse derrière lui. La plupart des bulles seront placées au-dessus des rebords ou des structures zippables, alors utilisez la tyrolienne de Spider-Man et les capacités de lancement de points pour atterrir sur toutes les bulles. Si vous manquez une bulle, ne vous découragez pas trop. Continuez simplement la chasse et notez le modèle du drone puis, une fois terminé, réessayez avec cette nouvelle connaissance.

Ces défis de drones sont de loin les plus difficiles et demandent le plus d’attention. En cas de difficulté, n’abandonnez pas. Avec quelques tentatives supplémentaires, un joueur peut découvrir un raccourci utile ou prendre note de l’itinéraire du drone. Avec suffisamment de temps, tous ces défis de drones seront au mieux triviaux, fournissant une autre médaille d’or et un autre jeton de défi à dépenser.

Les défis Taskmaster de Spider-Man PS4 sont une variété amusante de missions difficiles qui mettront à l’épreuve le courage et la détermination des joueurs. Assurez-vous d’utiliser les conseils fournis pour gagner ces séduisantes médailles d’or et ces jetons de défi.

Spider-Man de Marvel est maintenant disponible sur PS4.