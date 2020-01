Marvel Theory: Baron Zemo Isn & # 039; t Falcon & Winter Soldier & # 039; s Real Villain

Le baron Zemo est l’un des plus anciens ennemis de Captain America dans les bandes dessinées, mais il n’est peut-être pas le méchant Le faucon et le soldat d’hiver. Daniel Brühl a amené Zemo dans l’univers cinématographique Marvel dans Captain America: Civil War en 2016. Ses débuts l’ont vu orchestrer une série d’événements qui ont conduit aux retombées des Avengers et Tony Stark apprenant que Bucky Barnes (Sebastian Stan) était responsable de la mort de ses parents. L’avenir de Zemo avec le MCU a été presque interrompu avec sa tentative de suicide, mais Black Panther a assuré qu’il passerait les prochaines années enfermés.

Bien que nous ne sachions pas ce que Zemo a fait depuis la fin de la guerre civile ou s’il a survécu à la rupture de Thanos, Marvel Studios a confirmé l’année dernière qu’il revenait au MCU. Brühl a été annoncé dans le cadre du casting du premier spectacle MCU sur Disney +, The Falcon et The Winter Soldier. Cela a été révélé par une courte vidéo de Zemo récitant les codes Hydra qui transforment Bucky en soldat d’hiver, qui ne sont plus efficaces, et a conclu en lui mettant le masque violet dont Zemo est connu dans les bandes dessinées.

Connexe: Théorie du MCU: Falcon & Winter Soldier configure directement les éternels

Tout indiquait que Zemo passait au premier plan en tant que méchant dans The Falcon et The Winter Soldier. Après tout, il est l’un des plus grands ennemis de Captain America et ferait de lui un adversaire digne de Sam Wilson aka Falcon (Anthony Mackie) alors qu’il devient le nouveau cap du MCU. Brühl a même confirmé qu’il irait par le baron Zemo dans la série au lieu de Helmut Zemo. Cependant, la preuve commence à monter que Zemo n’est peut-être pas le véritable méchant de The Falcon et The Winter Soldier.

Marvel n’a pas encore révélé de détails officiels sur l’intrigue du Falcon et du soldat d’hiver, mais l’implication de Zemo est révélatrice. Heureusement, les photos prises ont pu donner un aperçu du rôle de Zemo, et les résultats ont été surprenants. Brühl a été aperçu en train de filmer à plusieurs reprises et leur bizarrerie a été avec qui il filme. Zemo a été présenté aux côtés de Falcon, Bucky et Sharon Carter (Emily VanCamp) qui comprenaient des combats, mais ils ne se combattaient pas. Au lieu de cela, il semble que Falcon et Bucky se battent avec Zemo ou même le protègent. Pourquoi en serait-il ainsi s’il était leur ennemi?

Plus récemment, Zemo a de nouveau été inclus dans les photos de tournage, cette fois aux côtés de Bucky et Sharon. Encore une fois, ces photos ne représentent aucun combat entre eux. Les détails exacts de ce qu’ils tournent ne sont pas connus, mais Zemo à plusieurs reprises avec les héros de The Falcon et The Winter Soldier ne correspond pas à l’idée qu’ils travaillent pour l’arrêter. L’alternative à cela est que Zemo peut travailler avec Falcon et Bucky au lieu de les contrer.

En relation: Falcon & Winter Soldier aurait pu être le parfait Captain America 4

Il est important de se rappeler que la dernière fois que Zemo a été vu dans le MCU, il était enfermé par le Joint Terrorism Task Force. Cependant, son rôle dans The Falcon et The Winter Soldier signifie qu’il n’est plus incarcéré. Cela exigerait qu’il soit sorti de prison ou libéré. S’il était éclaté, il serait sûrement la cible de Falcon et Bucky, mais cela ne correspond pas à ce que nous avons vu filmer. Au lieu de cela, il est possible que Zemo ait été assigné à travailler avec Falcon et Bucky sur leur mission ou que les héros aient libéré Zemo de la captivité parce qu’ils ont besoin de son aide. Dans les deux cas, cela ferait de Zemo un allié improbable (et non fiable) pour Falcon et Bucky, ajoutant au suspense de l’histoire.

Si Zemo n’est pas le méchant principal de The Falcon et The Winter Soldier, alors quelqu’un d’autre devra combler ce vide – et notre supposition est que ce sera John Walker alias Agent américain (Wyatt Russell). Les premiers détails de la série mentionnaient que le gouvernement américain n’aimait peut-être pas trop l’idée que Falcon soit désormais Captain America. Il n’a pas de super pouvoirs à proprement parler et a été choisi pour porter le bouclier par Steve Rogers, et le gouvernement voudra peut-être avoir son mot à dire sur qui est le visage du pays. C’est là que l’agent américain peut prendre en compte l’histoire du Falcon et du soldat d’hiver.

En tant que héros nommé par le gouvernement américain, l’agent américain est un antagoniste idéal et naturel pour Falcon et Bucky à affronter dans leur série. Falcon a gagné le manteau de Captain America grâce à ses actions et sera toujours en transition vers embrasser pleinement le titre et le bouclier tout au long de la série. Pendant ce temps, l’agent américain peut être un ennemi arrogant pour lui alors qu’il tente de remporter le titre de Falcon. Il est possible que le gouvernement lui-même avec lequel l’agent américain est aligné soit ce que Falcon, Bucky, Sharon et Zemon tentent de vaincre. Ou, nous pourrions également voir un scénario se jouer où Walker et Sam tentent tous deux d’atteindre le même objectif, mais US Agent est pratiquement le méchant de la série en raison d’une éventuelle rivalité.

Connexes: Falcon & Winter Soldier Art confirme l’histoire maléfique de Captain America

Si Zemo travaille avec les héros, The Falcon et The Winter Soldier pourraient potentiellement aider à créer un avenir passionnant pour lui dans le MCU. Peu importe le chemin qui le mène à ne plus être en prison, Zemo se rangeant avec le héros pourrait le conduire à former les Thunderbolts. Dans les bandes dessinées, les Thunderbolts sont une équipe de super-vilains recrutés par Zemo pour être une nouvelle version de son équipe Masters of Evil. Mais, le monde est soudainement sans héros grâce à Onslaught et conduit l’équipe Thunderbolt à se faire passer pour des héros pour devenir plus digne de confiance. Zemo a adopté le personnage Citizen V. Alors que ces nouvelles identités étaient un secret dans les bandes dessinées, le MCU pouvait voir Zemo faire un virage héroïque très public pour aider son grand schéma.

Il est également possible que Marvel Studios puisse utiliser Zemo avec une bonne perception du public comme pièce maîtresse d’une adaptation de Dark Reign. Cette histoire est centrée sur Norman Osborn dans les bandes dessinées alors qu’il dissolvait les Thunderbolts et a été nommé à la tête de HAMMER juste au moment où Tony Stark a été démis de ses fonctions de chef du SHIELD. Osborn et HAMMER sont devenus la principale organisation de maintien de la paix sur Terre et ont fait d’Osborn l’une des personnes les plus puissantes de la planète. Cette montée en puissance pourrait être quelque chose que la version MCU de Zemo pourrait également réaliser après avoir joué le rôle d’un héros, et Marvel Studios pourrait se méfier de faire une histoire lourde à Osborn au cas où l’accord Disney / Sony échouerait à nouveau.

Le rôle de Zemo dans le MCU à l’avenir aura toujours une teinte maléfique, mais The Falcon et The Winter Soldier a la possibilité de faire l’inattendu et de lui montrer qu’il fait quelque chose de bien. Avec la série qui devrait arriver plus tard cette année, nous espérons qu’il ne faudra pas trop de temps avant plus de détails sur Le faucon et le soldat d’hiverL’utilisation du baron Zemo est révélée.

PLUS: MCU 2020 est tout au sujet du mal Captain Americas