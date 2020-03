Marvel TV Auctioning Props from The Punisher and Defenders Netflix Shows

Bien que le partenariat de Marvel avec Netflix soit terminé, les fans peuvent acheter des articles de deux de leurs émissions, The Punisher, et Les défenseurs, lors d’une vente aux enchères en juin. Le partenariat entre Marvel et Netflix a commencé en 2015 avec la première de Daredevil, avec Charlie Cox dans le rôle du croisé aveugle et masqué. Avocat de jour, Matt Murdock revêt la tenue emblématique du diable pour défendre Hell’s Kitchen. Bien reçu et très populaire, Daredevil a réussi à préparer le terrain pour les multiples séries à suivre. Venait ensuite Jessica Jones, avec Krysten Ritter dans le rôle du super-alcoolique P.I., Luke Cage, avec Mike Colter dans le rôle du héros invincible, puis Iron Fist, le personnage principal joué par Finn Jones.

Tous les spectacles n’ont pas été aussi acclamés par la critique que Daredevil, mais tous ont eu assez de succès pour mener à leur série limitée en équipe The Defenders. Le Punisher est venu peu de temps après, car le personnage de Jon Bernthal a été présenté dans la saison 2 de Daredevil. En 2018, après que Disney a annoncé que Marvel figurerait sur Disney +, Netflix a commencé à débrancher tous leurs spectacles Marvel en commençant par Iron Fist. Jeph Loeb, l’ancien directeur de Marvel TV, a déclaré qu’ils étaient “aveuglés” par les annulations. Marvel TV est passée de la perte, annonçant rapidement une série de nouvelles émissions à venir à Disney + à l’avenir, comme The Falcon and the Winter Soldier et Loki.

Selon Indiewire, Marvel et Prop Store ont annoncé vendredi la vente aux enchères. Il comprendra une gamme d’articles à la fois des défenseurs et du punisseur. L’événement aura lieu à Los Angeles, mais il n’y a pas encore de date. Les enchères commencent en mai et les gens peuvent enchérir par téléphone ou en ligne. Bien que la vente aux enchères soit annoncée comme étant uniquement des articles des deux émissions mentionnées ci-dessus, il semble que les articles des autres émissions Marvel de Netflix seront également inclus. Quelques articles en vente sont le gilet et l’armure du Punisher, le masque de Daredevil et l’un des costumes de veste en cuir de Jessica Jones.

Marvel a organisé des enchères précédentes en mars et décembre dernier. Lors de la première vente aux enchères, le premier showrunner de Daredevil, Steven DeKnight, a acheté le costume original de Daredevil pour environ 55 000 $. Bien que l’expérience télévisée de Marvel à Netflix soit connue de la plupart des gens pour les problèmes de la série en équipe The Defenders, la société a réussi à créer des émissions de télévision de super-héros uniques et de haute qualité. Ils ont prouvé qu’il pouvait y avoir des spectacles dramatiques au niveau du sol basés sur du matériel de super-héros. Mais en raison de leur partenariat avec Netflix, Marvel doit légalement attendre deux ans à compter de la date d’annulation de l’émission pour utiliser à nouveau les personnages.

Avec ce temps qui approche à grands pas, Marvel TV peut enfin envisager les possibilités de ramener ces personnages dans l’univers cinématographique Marvel en pleine expansion, que ce soit à travers les émissions sur Disney Plus ou les films. Marvel a été ouvert à l’idée de faire le lien entre les émissions et les films, déclarant, par exemple, que Mme Marvel, un personnage qui obtient sa propre émission sur le streamer, apparaîtra dans un film MCU juste après. Il y a beaucoup de personnages incroyables dans les émissions Netflix de Marvel qui méritent plus d’exploration. Alors que la vente aux enchères de Marvel pourrait ressembler à un adieu aux personnages de The Punisher et Les défenseurs, Ce n’est probablement pas la dernière fois que nous les verrons dans le MCU.

