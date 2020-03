Marvel vient de donner aux X-Men [SPOILER] Un sabre laser

En ce qui concerne le X Men, les fans savent que si vous ne pouvez pas tirer des lasers de vos yeux comme Cyclope, vous devriez pouvoir les balancer comme une épée. Maintenant, grâce au prochain événement “X of Swords” de Marvel, il semble que le leader des X-Men puisse faire les deux. Vous avez bien lu: Cyclope obtient un sabre laser.

Lors du panel X-Men au C2E2, un premier aperçu a été révélé de l’événement crossover en quinze parties à venir connu sous le nom de X of Swords (prononcé Ten of Swords). L’événement sera principalement écrit par Jonathan Hickman et Tini Howard, mais comme il est prévu de couvrir toute la franchise X-Men, de nombreux autres écrivains seront impliqués. Avec la révélation est venue une œuvre d’art promotionnelle de Mark Brooks mettant en vedette une flopée de X-Men préférés tous brandissant des lames différentes; tout à fait approprié pour un événement avec des épées dans le nom. Alors que la majorité des membres de l’équipe balancent des lames métalliques plus traditionnelles, Cyclope, le laser ambulant, arbore lui-même ce qui semble être une épée laser au sabre laser.

Connexes: X-Men fait de Cyclope le guerrier mutant le plus puissant

Malheureusement, à part ce bel art promotionnel, rien d’autre sur le nouvel événement n’a été annoncé. Cela soulève quelques questions et spéculations intéressantes sur ce qu’impliquera exactement ce grand événement de croisement. Étant donné que Cyclope peut tirer des lasers de ses yeux (ou des explosions d’énergie si vous voulez devenir technique), pourquoi aurait-il besoin d’une épée laser? Est-ce simplement un jeu sur le personnage? Tous les personnages de X-Men ont des épées, était-ce donc un choix thématique de lui donner une épée laser juste pour correspondre à ses pouvoirs, similaire à Batman ayant des boomerangs en forme de chauve-souris, ou y a-t-il plus?

Peut-être que cela est censé refléter la perte des pouvoirs des X-Men, se tournant vers des formes de combat plus traditionnelles s’appuyant sur des armes externes, ou peut-être que l’épée tire son laser directement des pouvoirs de Cyclope. En regardant les autres personnages, nous voyons que la plupart des armes sont plus que de simples épées simples, telles que Wolverine tenant la lame de Muramasa, ou Nightcrawler ayant une épée d’âme, ce qui laisse croire que l’épée laser de Cyclope doit avoir plus d’importance que sa seule regards.

Pour l’instant, tout ce que l’on sait, c’est que Cyclope ne s’entraîne définitivement pas pour devenir un Jedi, et à quoi sert exactement l’épée laser nous sera révélé X d’épées commence à se dérouler en mai.

Plus: X-Men: Cyclops et Wolverine ont définitivement des relations sexuelles sur la lune

Better Call Saul prouve que Jimmy (accidentellement) transforme Walter White en Heisenberg