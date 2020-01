Maryssa Barron apporte son énergie (renouvelable) aux technologies propres et LevelTen – .

Maryssa Barron de LevelTen est inspirée par des personnes qui se sont consacrées à rendre les investissements dans les énergies renouvelables plus efficaces et plus percutants. (Photo LevelTen)

Maryssa Barron a grandi dans une petite ville rurale de l’est du Texas et a passé la majeure partie de son enfance à jouer de la musique et à courir dans les bois avec des amis. Elle a ensuite obtenu un B.A. en anthropologie sociale de l’Université de Harvard où ses recherches se sont concentrées sur la gouvernance environnementale, en particulier la conservation de la faune et la chasse dans les fermes de gibier privées en Afrique du Sud.

En tant que greffe à Seattle, Barron trouve aujourd’hui utile de prendre une «lentille anthropologique» pour son travail chez LevelTen Energy où elle est responsable des relations avec les développeurs.

«Je travaille dans l’industrie des technologies propres, conseillant les grandes entreprises et les institutions sur la façon d’atteindre leurs objectifs de durabilité grâce à des investissements dans les énergies renouvelables», a déclaré Barron, notre dernier Geek de la semaine.

Ensemble, nous pouvons exiger que les plus grands émetteurs de carbone réduisent leur consommation d’énergie et investissent dans les énergies renouvelables tout en soutenant les entreprises qui le font réellement. Et croyez-moi, ça fonctionne.

LevelTen a levé 27 millions de dollars en financement total dans son offre pour aider les entreprises à «passer au vert» et chaque jour, Barron et ses collègues travaillent avec les responsables de la durabilité des entreprises et les gestionnaires de l’énergie des multinationales qui, selon elle, reconnaissent que les changements apportés par leurs entreprises pourraient ont un impact énorme sur la réduction du taux de changement climatique, et ils prennent des mesures pour y remédier.

Barron croit que le sentiment de malheur que beaucoup d’entre nous ressentent en matière de changement climatique est largement motivé par l’impuissance que les individus, y compris elle-même, ressentent parfois de pouvoir influencer la direction du changement climatique.

“Malheureusement, c’est vrai”, a-t-elle déclaré. «Bien que vos choix de faire du vélo pour travailler au lieu de conduire ou d’éteindre vos lumières lorsque vous quittez la maison soient des étapes positives pour réduire votre propre empreinte carbone, les changements apportés par les individus seuls n’auront pas suffisamment d’impact pour inverser le taux de changement climatique dans la prochaine décennie.

“Mais nous pouvons faire quelque chose”, a ajouté Barron. «Ensemble, nous pouvons exiger que les plus grands émetteurs de carbone réduisent leur consommation d’énergie et investissent dans les énergies renouvelables tout en soutenant les entreprises qui le font réellement. Et croyez-moi, cela fonctionne. “

Au cours des dernières années, des entreprises comme Starbucks, Gap Inc. et Cox Enterprises ont réalisé des investissements essentiels qui permettront à des dizaines de nouveaux projets éoliens et solaires à échelle industrielle de se construire à travers le pays, a déclaré Barron. Et c’est parce que leurs clients l’ont exigé, et les actions incitent de plus en plus d’entreprises à faire de même.

Lorsqu’elle n’est pas concentrée sur le travail et les énergies renouvelables, Barron souhaite en savoir plus sur la faune et l’écologie locales – «Washington est l’un des meilleurs endroits pour le faire!», A-t-elle déclaré.

En savoir plus sur le Geek de la semaine de cette semaine, Maryssa Barron:

Que faites-vous et pourquoi le faites-vous? Chez LevelTen, nous exploitons une plateforme et un marché mondial d’approvisionnement en énergies renouvelables. En tant que responsable des relations avec les développeurs, mon travail est axé sur le développement de projets de l’entreprise, ce qui implique de nouer des relations avec les développeurs de projets d’énergie renouvelable, d’identifier les projets éoliens et solaires adaptés à l’investissement par nos clients et de soutenir les négociations contractuelles.

Lorsque les gens découvrent que j’ai étudié l’anthropologie à l’école, ils ont souvent l’air surpris et se demandent: «Comment un étudiant en anthropologie se retrouve-t-il dans le secteur de l’énergie?». L’énergie se situe à l’intersection des politiques publiques, de la gestion des terres, des infrastructures physiques, des marchés financiers mondiaux et de la durabilité, et joue un rôle essentiel dans la vie quotidienne. Bref, c’est un domaine incroyablement intéressant et dynamique! De plus, le travail que nous effectuons chez LevelTen Energy nécessite une compréhension des sensibilités et des valeurs des clients avec lesquels nous travaillons afin de nouer des partenariats durables entre leur entreprise et leurs employés et les projets d’énergies renouvelables qu’ils permettent d’intégrer au réseau, et je pense que prendre une perspective anthropologique à ces initiatives est précieux.

Quelle est la chose la plus importante que les gens devraient savoir sur votre domaine? Les énergies renouvelables modifient rapidement et radicalement le paysage énergétique de notre monde, et sa croissance est largement due aux efforts combinés des entreprises et des gouvernements. Si nous jetons un coup d’œil au Texas, nous voyons un État qui a énormément réussi à accroître son approvisionnement en énergie renouvelable. En 2011, seulement 9% de l’électricité totale produite provenait de sources d’énergie renouvelables. L’an dernier, près de 20% de l’électricité produite provenait du vent. Aujourd’hui, le Texas possède certains des tarifs d’électricité de détail les plus bas du pays. Une grande partie de la nouvelle énergie éolienne sur le réseau a été rendue possible par des entreprises, comme Starbucks, qui ont investi dans ces projets. La croissance continue des énergies renouvelables dépendra non seulement des politiques publiques et locales favorables aux énergies renouvelables, mais également de la possibilité pour les entreprises, les institutions et les municipalités d’acheter des énergies renouvelables de manière plus efficace et plus rentable. C’est ce que LevelTen s’efforce de faire.

Où trouvez-vous votre inspiration? Je trouve l’inspiration dans les gens avec qui je travaille tous les jours – non seulement chez LevelTen, où les gens se sont consacrés à rendre les investissements dans les énergies renouvelables plus efficaces et plus percutants, mais aussi chez les développeurs de projets qui sont le vent du bâtiment des bottes sur le terrain et projets solaires à travers le monde. J’adore les jours où un développeur nous enverra des photos de l’un des projets de nos clients en construction. Savoir que nous avons joué un rôle dans la construction du projet éolien ou solaire est l’un des meilleurs sentiments.

Quelle est la seule technologie sans laquelle vous ne pourriez pas vivre et pourquoi? Mon téléphone, aussi difficile à admettre. Une grande partie de ma journée est consacrée aux appels avec les développeurs de projets et les clients.

(Photo gracieuseté de Maryssa Barron)

À quoi ressemble votre espace de travail et pourquoi fonctionne-t-il pour vous? Je travaille dans un espace de bureau ouvert. En tant que startup, nous collaborons souvent sur de nouveaux services et partageons des informations.

Votre meilleur conseil ou astuce pour gérer le travail et la vie de tous les jours. (Aidez-nous, nous en avons besoin.) Faire une pause (ou même une sieste) quand vous en avez besoin! Sérieusement, je suis tellement plus productif si je peux éteindre mon cerveau pendant un certain temps et jouer à des jeux ou regarder des films.

Mac, Windows ou Linux? Mac avec une partition Windows Bootcamp. Mac pour le travail; et Windows pour les jeux!

Kirk, Picard ou Janeway? Capt Picard! En fait, ma mère m’a presque nommé d’après l’actrice qui a joué le Dr Deanna Troi, Marina Sirtis. Mais elle l’aurait épelé «Maryna», en accord avec toutes les femmes les plus âgées de ma famille nommées «Mary».

Transporteur, machine à voyager dans le temps ou cape d’invisibilité? Transporteur, très certainement. Petit déjeuner avec maman en Arkansas, déjeuner en Toscane et retour pour dîner à Seattle.

Si quelqu’un me donnait 1 million de dollars pour lancer une startup, je… investissez-le dans ma startup préférée, LevelTen! Honnêtement, j’aime ce que je fais et je vois l’impact positif que nous avons en permettant à plus d’énergie propre de se connecter au réseau.

J’ai une fois fait la queue pour… … Des billets pour la première de minuit du film «Le Hobbit». Je suis un fan de Tolkien de bout en bout.

Vos modèles: Ma maman a toujours été un modèle pour moi. En donnant l’exemple, elle m’a appris que tout est possible si vous travaillez assez dur, demandez de l’aide quand c’est nécessaire et voyez les défis comme des opportunités de croissance. Dans ma vie professionnelle, mon mentor est Emily Williams, une femme de coup de pied dans l’énergie. Elle m’a donné l’opportunité de construire une carrière dans le domaine des énergies renouvelables et des outils avec lesquels j’ai utilisé pour approfondir ma compréhension de ces marchés.

Le plus grand jeu de l’histoire: Enfant, j’adorais jouer à «Dungeons & Dragons»! Je jouerais même maintenant si je pouvais trouver un groupe et un solide DM.

Meilleur gadget de tous les temps: Les machines à expresso comptent-elles?

Premier ordinateur: Un ASUS quelque chose ou un autre que j’ai eu avant ma première année de collège.

Téléphone actuel: iPhone 11 Pro

Application préférée: Application vidéo Amazon pour console. Je passe la moitié de mon temps à regarder un film en essayant de comprendre “OERE ai-je déjà vu cette actrice?!” Avec l’application, je peux le découvrir en un clic rapide sur un bouton!

Cause préférée: The Nature Conservancy et le World Wildlife Fund. Les deux organisations adoptent une approche scientifique de la conservation de la faune et de l’environnement, ce qui est extrêmement important pour l’élaboration de politiques efficaces.

Technologie la plus importante de 2019: Stockage d’Energie. Les innovations dans le stockage d’énergie à grande échelle font du développement des énergies renouvelables une option financièrement viable sur de nouveaux marchés où la croissance des énergies renouvelables a été entravée par les coûts de développement élevés et les bas prix du marché de l’électricité.

Technologie la plus importante de 2021: Technologies de séquestration du carbone. Il y a beaucoup de nouveaux matériaux en cours de développement qui capturent les émissions atmosphériques ou de carbone des usines de charbon et les transforment en nanotubes de carbone, en plastiques biodégradables et autres matériaux de construction durables, ce qui est vraiment cool!

Derniers conseils pour vos camarades geeks: Restez curieux du monde et de ses peuples.

Site Internet: LevelTen Energy

Twitter: @maryssabarron

LinkedIn: Maryssa Barron