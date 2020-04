Masques de bricolage coronavirus, véritables écouteurs sans fil de 22 $, prises intelligentes Alexa de 6 $, vente Philips Hue, plus – .

Nous avons une autre liste fantastique des meilleures offres quotidiennes de la journée à consulter aujourd’hui, nous allons donc y aller. Les points forts de la rafle de mardi incluent des fournitures de masques de bricolage qui sont de retour en stock sur Amazon (apprenez à les fabriquer en quelques minutes sans même avoir à coudre), AirPods Pro en stock au prix le plus bas d’Amazon, rivalisez avec de vrais écouteurs sans fil comme AirPods pour 23,39 $ avec code promo LQU99BQH ou encore des écouteurs sans fil encore plus petits pour 21,74 $ avec le code promo 3UVEVTX5, le chargeur sans fil rapide 15W le plus vendu sur le site d’Amazon en ce moment pour 7,99 $, une remise encore plus importante sur l’Echo Dot que celle que nous avons vue la semaine dernière, Des prises intelligentes Wi-Fi prêtes pour Alexa pour 6,17 $ chacune à l’achat d’un pack de 4, 10 $ de réduction sur l’extension de gamme Wi-Fi n ° 1 sur Amazon, 50 $ d’ampoules intelligentes LED couleur Philips Hue A19 pour 42 $ chacune et 25 $ d’ambiance blanche Ampoules intelligentes à LED pour 19 $ chacune, l’incroyable couvercle de friteuse à pot instantané de 140 $ pour 69,95 $, et plus encore. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures affaires d’aujourd’hui.

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: AP / Shutterstock

.