Masques faciaux et désinfectant pour les mains en stock, chargeur sans fil Anker 8 $, webcam 33 $, pot instantané 49 $, plus – .

Nous avons tellement de bonnes affaires quotidiennes à vous parler jeudi, mais la grande nouvelle concerne les produits qui ont volé sur les étagères virtuelles au cours de la semaine dernière. C’est vrai, les masques faciaux et le désinfectant pour les mains sont en quelque sorte de retour en stock sur Amazon! Les masques à 3 couches Jointown les plus vendus ne coûtent que 0,78 $ chacun et les masques Pacli 3 couches similaires sont à 0,80 $ chacun. Si vous voulez des masques 4 plis plus chers, ils sont également en stock en ce moment. En ce qui concerne le désinfectant pour les mains, vous pouvez obtenir un pack de 5 flacons de désinfectant pour les mains de 2 onces pour 24,99 $ ou 2 flacons vaporisateurs de 8 onces plus grands de désinfectant pour les mains Zatural pour 19,99 $.

Jeudi, les autres offres phares incluent le chargeur de charge sans fil le plus vendu d’Anker à un prix record de 7,99 $ avec le code de coupon AKA25332, une webcam 1080p qui sera bientôt disponible pour 32,99 $, un Instant Pot à moins de 49 $, 60 $ de rabais sur le couvercle de friteuse à air génial qui transforme n’importe quel pot instantané de 6 pintes en friteuse à air, une vente secrète qui réduit le Fire TV Stick 4K à seulement 24,99 $ avec un coupon spécial que seules certaines personnes peuvent utiliser (en savoir plus ici), 30 $ de rabais populaire Echo Show 8, une année complète de McAfee Total Protection 2020 sur des appareils illimités pour seulement 29,99 $ au lieu de 100 $ et plus. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures affaires d’aujourd’hui.

Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: AP / Shutterstock

